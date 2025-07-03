Yolların kapasitesi yetersiz

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Kuzey Kıbrıs’ta ayda 2 ile 2 bin 500 civarında yeni aracın trafiğe katıldığın söyledi. Kayıtlı araç sayısının da 450 binlere ulaştığını belirten Bakan Arıklı, mevcut yolların araç trafiğini kaldıracak durumda olmadığını vurguladı. Araç sayısının artmasıyla kazaların da arttığını belirten Bakan Arıklı, bunu önlemenin en güzel yolunun toplu taşımacılığa geçmek olduğunu ifade etti.

Arıklı, "KKTC Toplu Taşıma Master Planı" projesiyle ilgili toplantıda açıklamalarda bulundu.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Düzce Belediyesi arasında Mayıs 2023'te imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde hazırlanan “KKTC Toplu Taşıma Master Planı” projesi, dün basın mensuplarına tanıtıldı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nda gerçekleştirilen tanıtım toplantısı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın konuşmasıyla başladı. Toplantı kapsamında Düzce Ulaşım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Ilıcalı, projeyle ilgili sunum yaparak, bazı veriler paylaştı.

Toplantıda; Trafik Dairesi Müdürü Ahmet Aydın, Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkan Yardımcısı Özgül Gürkut Mutluyakalı hazır bulundu.

Çok ciddi bir hazırlık safhasından geçtik

Toplantıda ilk sözü alan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, toplu taşımacılıkta önemli bir kavşağa geldiklerini belirterek, “Yaklaşık iki yıldır sürdürdüğümüz 'KKTC Toplu Taşıma Master Planı' projesinde artık son noktadayız. Çok ciddi bir hazırlık safhasından geçtik. Proje, en kısa sürede hayata geçebilecek duruma geldi” dedi.

KKTC’de her geçen gün artan araç sayısına bağlı olarak kazaların da arttığını belirten Arıklı, mevcut yolların araç trafiğini kaldıracak durumda olmadığını vurguladı.

Arıklı, “Ayda yaklaşık 2 ile 2 bin 500 civarında aracın trafiğe katıldığını ve kayıtlı araç sayısının da 450 binlere ulaştığını göz önünde bulundurursanız, mevcut yolların kapasitesini istediğiniz kadar arttırın çözüm değildir.” diye konuştu.

Bunu önlemenin en güzel yolunun toplu taşımacılığa geçmek olduğunu ifade eden Arıklı, şöyle devam etti:

“İnsanların hayatını kolaylaştırmak, hem ekonomik hem sosyal hem de hızlı ulaşım sağlayabilmek açısından toplu taşıma projesini benden önceki bakan arkadaşlarım da düşünerek bu işe girişmişlerdi. Çok ciddi çalışmalar yapmışlardı ama onların dönemimde mümkün olmadı. İnşallah bizim dönemimizde mümkün olacak.”

Arıklı, ayrıca projenin hayata geçmesiyle turizmin ülke geneline yayılmasının sağlanacağını, mevcut sistemle turistlerin otellerinden dışarıya çıkmakta güçlük çektiğini söyledi.

Taksilerin çok pahalı, dolmuşlara da gitme imkanı olmadığını dile getiren Arıklı, proje hayata geçtiğinde, turistlerin ülkenin her yerine çok rahat seyahat edebileceğini ve ülkenin güzelliklerini görebileceklerini kaydetti.

Toplu taşımayı hayata geçirmeleri halinde çok ciddi ekonomik ve sosyal katkıları olacağını belirten Arıklı, toplu taşımanın trafik kazalarının önlenmesine de yardımcı olacağını söyledi.

Detaylı bilgiler aktarıldı

Bakan Arıklı'dan sonra söz alan Düzce Ulaşım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Ilıcalı da, yaptığı sununda projeyle ilgili detaylı bilgiler aktardı.

İki yıldır süren KKTC Toplu Taşıma Master Planı’nın sonuçlandığını kaydeden Ilıcalı, projenin çok önemli çalışmalar içerdiğini kaydetti.

Ilıcalı, dünyanın hiçbir yerinde kullanılmayan 50 yaşındaki otobüslerin kullanıldığı bir sistemden bahsettiklerini ifade etti. Ilıcalı, tüm ilçelerdeki güzergahlarla ilgili yeni hatlar önerdiklerini de belirtti.

“Hiçbir esnaf hak kaybına uğramayacak.” diyen Ilıcalı, yeni sistemin denetlenebilir, erişilebilir, ülkede yaşayan ve ziyaretçi olarak gelen herkesin kolaylıkla kullanabileceği bir şekilde düzenleneceğini kaydetti.

Ilıcalı, Bakanlık tarafından projenin kabul edilmesiyle uygulamaya geçiş sürecinde izlenecek yol ve aksiyon planı hakkında da bilgiler verdi.

“Bir günde yaklaşık 90 bin kişi toplu taşımayla seyahat ediyor"

KKTC’de üniversitelerde dahil, her gün toplu taşımayı kullanılan yaklaşık 70 bin insan olduğunu aktaran Ilıcalı, bu rakama taşımalı eğitimdeki öğrenciler de dahil edildiğinde, bir günde yaklaşık 90 bin kişinin toplu taşımayla seyahat ettiğini dile getirdi.

Yaklaşık 249 bin yolcuyu bir günde taşıyabilecek bir sistemden bahsettiklerini ifade eden Ilıcalı, “Tüm sistem hazır olacak. Yazılım sistemleri, araçlar ve ücret toplama sistemlerimiz hazır olacak. Sisteme geçiş kademeli olmayacak, hepsine aynı anda geçilecek.” şeklinde konuştu.

KKTC’de bin 200 izinli araç olduğunu kaydeden Ilıcalı, bu hizmeti ortalama 350 araçla vereceklerine işaret ederek, kimsenin gelir kaybı yaşayacağını düşünmediklerini kaydetti.

Toplu taşıma araçları konusuna da değinen Ilıcalı, proje için iki tip araç önerisinde bulunduklarını da sözlerine ekledi.