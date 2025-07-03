Tatar’ın politikasını eleştirdi

Cumhurbaşkanı adayı Prof. Dr. Mehmet Hasgüler, KKTC’de bir temsili demokrasi krizi yaşandığını söyledi. “Bir ev, bir bisiklet, 500 bin liram var” diyen Hasgüler, bağımsız aday olacağını belirtti. Hasgüler; Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın beş yıllık görev süresini “kayıp yıllar” olarak nitelendirdi; hem KKTC Cumhurbaşkanlığı makamını hem Kıbrıslı Türklerin itibarını zedelediğini savundu. Hasgüler, “Cumhurbaşkanı ve Meclis halkı temsil etmekten çok uzaklar. Kıbrıslı Türklerin halkın sorunlarından çok iç siyasi çekişmelere odaklı bu siyasetten kurtulması gerekir diyerek yola çıktım ve aday oldum” dedi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yönetiminin “iki egemen eşit devlet” söyleminin Kıbrıslı Türklere çok şey kaybettirdiğini belirten Hasgüler, uluslararası toplumun bu yaklaşımı kabul etmediğini vurguladı.

İlk iş nüfus sayımı

Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin yol haritasını anlatan Hasgüler, nüfus meselesine dikkat çekti.

“Vatandaşlarımızın güvenlik endişelerini giderecek çözüm önerilerimiz var. Her şeyden önce gerçek nüfusumuzu öğrenmek zorundayız. Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlık konusunda çok dikkatli davranıyor çünkü birilerini vatandaş yaptığınızda egemenliğinizi onlarla paylaşmanız gerekir. Yani nüfus egemenliğin ta kendisidir. Biz ise nüfusumuzu bilmiyoruz; dolayısıyla egemenliğimizi kaç kişiyle paylaştığımızı da bilmiyoruz. Seçilirsem ilk işim uluslararası gözlemciler eşliğinde bir nüfus sayımı yapmak olacak.”

Hasgüler, Ersin Tatar’ın beş yıllık görev süresini “kayıp yıllar” olarak nitelendirdi. Hasgüler, Tatar’ın hem KKTC Cumhurbaşkanlığı makamını hem Kıbrıslı Türklerin itibarını zedelediğini savundu.