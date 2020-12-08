300 örnek inceleniyor

Suna ERDEN

Uyuşturucu suçundan yargılanan ve duruşmalar için belirli günlerde Lefkoşa’da mahkemeye getirilen tutuklulara bonzai ve hap temin etmeye çalışırken yakalanan Fuat Demirtaş ile suç ortağı Tuğba Tiken hakkındaki soruşturma devam ediyor.

İlk etapta tutuklanan Doğuş Keskin’in suçla bağlantısı olmadığı tespit edilerek, dün mahkemeye çıkarılmadan serbest bırakıldı.

Zanlılar Demirtaş ile Tiken ise ek süre talebi ile duruşmaya çıkarıldı.

Duruşmada zanlı Demirtaş’ın Tiken’e ait cep telefonu ile cezaevindeki bir şahısla görüşme yaptığı, 300 ses kayıt örneğinin inceleme altında olduğu açıklandı.

İki kişi aranıyor

Soruşturmayı yürüten polis memuru Fadıl Metin, Narkotik Şube’ye gelen ihbarda Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde tutukluların bulunduğu hücreye uyuşturucu atılacağına dair bilgi aldıklarını söyledi.

Polis, ihbar üzerine bekleyişe geçtiklerini Fuat Demirtaş’ın 12 gram sentetik cannabionid (bonzai),

16 hap ve bir miktar uyuşturucu toz maddeyi hücrenin penceresine bırakırken yakalandığını belirtti.

Fuat Demirtaş’ın suçüstü yakalandığını kaydeden polis, olay günü Tuğba Tiken’le birlikte Gazimağusa’dan Lefkoşa’ya geldiklerini tespit ettiklerini ifade etti.

Polis, soruşturma kapsamında cezaevindeki bir şahısla zanlı Fuat Demirtaş’ın Tuğba Tiken’in cep telefonu aracılığı ile görüştüğünü ve cezaevinde görüşülen telefondan 300 ses kaydı alındığını açıkladı.

Polis, ses kayıtlarının bir kısmının incelendiğini, ayrıca zanlı Fuat Demirtaş’a uyuşturucuyu temin eden ve kimlikleri tespit edilen iki zanlının arandığını anlattı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, analiz raporlarının beklendiğini ve zanlıların cep telefonlarının inceleneceğini belirtip, 7 gün ek süre istedi.