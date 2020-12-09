Siyah çelenk bırakıldı

Filiz SEYİS

Gümrük Çalışanları Sendikası (GÜÇ-SEN), Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK) önünde, yapılmadığı belirtilen “Gümrük Muhafaza Memuru ilk atama sınavı” konusunda basın açıklaması yaparak siyah çelenk bıraktı.

Gümrük ve Rüsumat Dairesi’nde personel eksikliği yaşandığına vurgu yapılan açıklamada, Dairenin çeşitli şubelerinde personelin gayriinsani bir tempoyla çalışmaya zorlandığı savunuldu.

Kamu Hizmeti Komisyonu önünde açıklama yapan GÜÇ-SEN Genel Başkanı Abdullah Özdoğan, gümrüklerde uzun süredir personel eksikliği yaşandığını söyledi.

20 Kasım tarihinde bu konuyla alakalı bir de uyarı grevi yaptıklarını hatırlatan Özdoğan, “Bu sınavın yetkisi alınalı bir sene oldu ama yapılmıyor. Pandemi sebebiyle sınav ertelendi. Ancak daha sonra birçok daireye sınav yapılmasına rağmen gelirlerin neredeyse yüzde 40’ını toplayan Gümrük Dairesi’ne bu sınav ısrarla açılmıyor, herhangi bir mazeret de söylenmiyor” dedi.

Ülkede işsiz gençler varken Kamu Hizmetleri Komisyonu tarafından sınavın gündeme getirilmemesini eleştiren Özdoğan, “Bundan sonra eylemlerimiz yükselerek devam edecek” ifadesini kullandı.

Özdoğan’ın konuşmasının ardından GÜÇ-SEN Lefkoşa Bölge Sorumlusu Hatice Ünverdi, basın açıklaması metnini okudu.