Sınırı ihlal etti

Kuzey Kıbrıs’a geldikten sonra yasa dışı yollardan Güney Kıbrıs’a gidip geldiği anlaşılan Khial Muhammad dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturma amaçlı 3 gündür poliste tutuklu bulunan zanlı teminata bağlandı. Mahkeme zanlının ‘askeri yasak bölgeyi ihlal’ suçundan tutuklu yargılanmasına emir verdi.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, zanlı Khial Muhammad’ın 4 Kasım 2020 tarihinde saat 02.45 sıralarında Ercan Havalimanı’ndan ülkeden çıkış yapmak istediğini söyledi. Polis, zanlının pasaportunda yapılan incelemede Baf Havalimanı’ndan çıkış yaptığına dair kayıt görüldüğünü belirtti. Polis, ancak zanlının Kuzey Kıbrıs’tan Güney Kıbrıs’a geçiş yaptığına dair bir işlem olmadığını ifade ederek, yasa dışı yollardan gidişgeliş yaptığının ortaya çıktığını kaydetti.

Polis, zanlı hakkında askeri yasak bölgeyi ihlal suçundan başlatılan soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme zanlının tutuklu yargılanmasına ve bu amaçla bir ayı aşmayacak bir süre ile cezaevine gönderilmesine emir verdi.