Kum zambaklarını koruma kampanyası yapıldı

Avrupa Birliği’nin (AB) finanse ettiği ve Mağusa Kültür Derneği (MKD) tarafından yürütülmekte olan ‘LEAD; Öğren, Deneyimle, Uygula ve Geliştir’ projesi kapsamında sunulan “Gönüllülük ve Sosyal Sorumluluk” dersinin dönem sonu projesi, ‘Mağusa Sahillerinin İncisi Solmasın’ isimli kum zambaklarını koruma kampanyası oldu.

Yapılan açıklamaya göre, derneğin LEAD Kariyer Okulu kursiyerleri tarafından geliştirilen ve uygulanan projeye Gazimağusa Belediyesi de destek verdi.

Açıklamada, kampanyanın amacının, Akdeniz sahillerinde nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan kum zambakları hakkında farkındalık yaratmak ve bu bitkilerin insan eliyle zarar görmesini engellemeye çalışmak olduğu kaydedildi.

Ayrıca, bu bitkilere ev sahipliği yapan yaklaşık 4 kilometrelik sahilin çöplerden arındırıldığı bildirildi.