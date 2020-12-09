Çiğ süt bedellerinin bir kısmı üreticilerin hesaplarına yatırıldı. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, 1- 15 Ekim 2020 devresinin geriye kalan yüzde 50'lik kısmını ve 16 - 31 Ekim 2020 devresinin küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin yüzde 40'ını ödüyor.
Süt Endüstrisi Kurumu’na (SÜTEK) 01 - 15 Ekim 2020 döneminde süt veren 671 üretici için belirlenen toplam ödeme miktarı 17 milyon 160 bin 576 TL 80 kuruştu. Kurumdan yapılan açıklamaya göre, çiğ süt bedellerinin yüzde 50'lik kısmına denk gelen 8 milyon 580 bin 288 TL 40 kuruş dün üreticilerin hesaplarına ve bankaya yatırıldı.
Öte yandan 16 - 31 Ekim 2020 döneminde SÜTEK’e süt veren 640 üretici için belirlenen ödeme miktarı 18 milyon 402 bin 950 TL 84 kuruştu. Çiğ süt bedellerin yüzde 40'lık kısmına denk gelen 7 milyon 361 bin 180 TL 34 kuruş dün üreticilerin hesaplarına ve bankaya yatırıldı.
Paralar hesapta
Süt Endüstrisi Kurumu’na verilen çiğ süt bedellerinin bir kısmı ödendi
Çiğ süt bedellerinin bir kısmı üreticilerin hesaplarına yatırıldı. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, 1- 15 Ekim 2020 devresinin geriye kalan yüzde 50'lik kısmını ve 16 - 31 Ekim 2020 devresinin küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin yüzde 40'ını ödüyor.
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YORUMLAR
aslında bu haberler güzel haberler ödemelerini bekleyen insanların ödemelerini alabilmeleri bunun sayesinde hayatlarını sürdürebilmeleri gerçekten de çok güzel ama unutulan kesimler de var malesef ki ve bu güzel ülkenin en büyük ekonomik gücü olan turizm sektöründe çalışan insanlarımız malesef ki unutuldu.ve unutulmaya da devam ediliyor yasal olarak onaylanan aylık 1500 tl destekleri hala ödenmedi. eylül ekim kasım aralık ayları için hala bir ses yok.peki bunlar neden sorgulanmıyor bu insanlar ne yer ne içer ne yaparlar hiç kimse mi bu durumu sorgulama cesaretinde bulunamıyorlar ?
sadece bu mu hayır özel sektör için açılan aylık ihtiyat sandığı emekli sandığından alınan ödemeleri de durdurdular sebebi neymiş hükümette onaylayacak kimsenin olmaması o zaman yukarda ki haber de yer alan ödemeyi kim onaylıyor ? bazı şeyler gerçekten çok komik malesef ki çok komik.bize ait kendi paramızı dahi böyle zor bir dönemde alamıyoruz.