Duyarlılık örneği

Ömer KADİROĞLU

Gürkan Bengü Giritli ve Mehmet İnancı, tv2020’den kazandıkları hediyeleri SOS Çocuk Köyüne bağışladı.

Gündem Özel programının facebook sosyal medya hesabındaki canlı yayına en fazla yorum yaparak ekmek kızartma makinesi kazanan Gürkan Bengü Giritli ile su ısıtıcısı kazanan Mehmet İnancı, hediyelerinin SOS Çocuk Köyüne bağışlanmasını istedi. Şanslı izleyicilerin talepleri doğrultusunda geçtiğimiz gün tv2020 muhabiri SOS Çocuk Köyü Müdürü Ahmet Akarsu’ya teslim etti. Ahmet Akarsu yapılacak her bağışın SOS köyü için büyük önem arz ettiğini ifade ederek bu duyarlılığı gösteren Gürkan Bengü Giritli ve Mehmet İnancı’ya teşekkürlerini iletti.

Akarsu şunları söyledi:“Öncelikle iki bağışçıya da çok teşekkür ediyorum. Sosyal sorumluluk bilinci ile kazandıkları hediyeleri SOS çocuk köyüne bağışlamaları bizim için oldukça önemlidir. Gürkan Bengü Giritli ve Mehmet İnancı isimli vatandaşlarımızın bu davranışlarının toplumdaki tüm insanlara, şirketlere de bir örnek teşkil etmesini temenni ediyorum. SOS çocuk köyü 1992 yılından beri KKTC de birçok alanda faaliyet gösteriyor. Tüm bu çalışmaları toplumdan aldığımız bağışlarla gerçekleştirebiliyoruz. Bizler buradaki çocuk ve gençlerimizi tek başımıza topluma kazandıramayız bu bağlamda bağışların ve duyarlı kişilerin destekleri büyük önem arz ediyor. Sizlerin aracılığı ile hem bağış yapan bu iki duyarlı insana hem de tüm bağışçılarımıza teşekkürlerimizi iletmek istiyorum.”

Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2020, 13:19