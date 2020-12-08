Soruşturma sürüyor

Suna ERDEN

Girne ve Boğazköy’de yapım aşamasındaki inşaatlardan iş makinaları, kablolar çaldıkları iddia edilen Abdülhalim Ölmez, Halit Ölmez, İbrahim Demirelişçi hakkındaki soruşturma devam ediyor.

Zanlılar dün ek tutuklama talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada 4 Aralık 2020 tarihinde tespit edilen zanlıların iki inşaattan toplam 10 bin 850 TL değerinde iş makinaları ile kablo çaldıkları belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, ilk hırsızlık olayının 3 Ekim 2020 tarihinde Girne’de gerçekleştiğini söyledi.

Polis, zanlıların Girne’de Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde bulunan yarım inşaatın ana giriş kapısını kırıp, 300 TL hasar verdikten sonra içeri giriş yaptıklarını ifade etti.

Polis, zanlıların inşaattan 600 TL değerinde izmirillo makinası ve 2 bin 250 TL değerinde bakır kablo çaldıklarını belirtti.

Polis memuru, zanlıların 30 Kasım 2020 tarihinde ise Boğazköy’de Çam Sokak üzerinde bulunan ev inşaatından 8 bin TL değerinde iki matkap, iki adet kırıcı ve bir adet izmirillo makinası çaldıklarını kaydetti.

Hırsızlık vakalarının bildirilmesi üzerine soruşturma başlatıldığını belirten polis, zanlıların 4 Aralık tarihinde Boğazköy’de tespit edilip, gözaltına alındıklarını söyledi.

Haklarında tutukluluk emri alındı

Polis, zanlıların mahkemeye çıkarılarak, haklarında 3 gün tutukluluk emri alındığını kaydetti.

Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler ve kayıp emareler olduğunu belirterek, zanlıların soruşturma amaçlı 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme zanlılar hakkında 8 gün ek tutukluluk emri verdi.