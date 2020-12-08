İngiltere yerine cezaevi

Sahte pasaportla İngiltere’ye gitmeye çalışırken Ercan Havalimanı’nda yakalanan Pakistanlı Ahmad Khan hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı dün teminat talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde gerçekleştirilen duruşmada iddialar aktarılarak, teminat talep edildi.

Soruşturmayı yapan polis, zanlının 4 Aralık 2020 tarihinde saat 03.00 sıralarında adına düzenlenmiş sahte İngiltere pasaportunu görevli muhaceret memuruna verip işlem yaptırmaya kalkıştığını söyledi. Polis, zanlının görevli muhaceret memurunun dikkati sayesinde yakalandığını belirtti. Polis memuru zanlının gözaltına alındığını ve hakkında soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Zanlının geçtiğimiz Cuma günü mahkemeye çıkarılarak, hakkında 3 gün tutukluluk kararı alındığını kaydeden polis, bu süre içerisinde soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, ülkede yasal statüsü olmayan zanlıyı tutuklu yargılanmak üzere bir ay süreyle cezaevine gönderdi.

