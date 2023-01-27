35 bin TL ödedi

Suna ERDEN

Lefkoşa’da Metehan Sınır Kapısında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen Kilit Operasyonu sonucu tutuklanan Kemal Saraç ile Beyza Emirzade hakkındaki soruşturma tamamlandı. Yapılan soruşturma sonucu Beyza Emirzade’nin suçla bağlantısının olmadığı belirlendi. Beyza Emirzade serbest bırakılırken, Saraç dün teminata bağlanmak üzere mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, 35 bin TL nakit teminat yatırması ve 3 kefilin 200’er bin TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargı kararı verdi.

Soruşturmayı yapan polis memuru, 16 Ocak 2023 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme ekipleri tarafından Metehan Sınır Kapısında düzenlenen Kilit Operasyonu’nda Güney Kıbrıs’tan MY 551 plakalı araçla giriş yapan Kemal Saraç’ın tarasarrufunda 100 gram kokain bulunarak emare alındığını belirtti.

Polis, zanlı Kemal Saraç’ın ikametgahında yapılan aramada ise Glock Marka tabanca, 55 adet canlı mermi, toplam 348 gram ağırlığında hintkeneviri, 16 gram kokain, 55 adet boş küçük çıtçıtlı poşet, öğütücü ve hassas terazi bulunarak emare alındığını anlattı. Polis, zanlı Kemal Saraç’ın uyuşturucu maddeleri, tabanca ve mermileri Güney Kıbrıs’ta aranan bir şahıstan aldığını ve ithal ettiğini söylediğini aktardı.

Zanlının 16 Ocak tarihinden beri tutuklu olduğunu ifade eden polis, soruşturmanın önemli kısmının tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, 35 bin TL nakit teminat yatırması ve 3 kefilin 200’er bin TL değerinde şahsi kefalet senedi

imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargı kararı verdi.