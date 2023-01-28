‘Kendi aranızda halledin’

İsveç'teki Kur'an-ı Kerim provokasyonunun ardından Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik süreci kapsamında iki ülkeyle yürüttüğü üçlü mekanizma toplantısını ertelemesine ABD'den ilk yorum geldi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD'nin İsveç, Finlandiya ve Türkiye arasındaki görüşmelere müdahil olmadığı, anlaşmazlıkların bu üç ülke arasında çözülmesi gerektiği belirtildi. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için Türkiye ile yürüttüğü görüşmelere ilişkin ABD'den bir açıklama geldi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, günlük basın toplantısında İsveç, Finlandiya ve Türkiye arasındaki görüşmelere müdahil olmadıklarını, anlaşmazlıkların bu üç ülke arasında çözülmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleri konusundaki endişelerinin farkında olduklarını belirten Kirby, iki ülkenin NATO'ya üyeliklerini güçlü bir biçimde desteklediklerini ancak diğer taraftan Türkiye ile yaşanan anlaşmazlıkların bu üç ülke arasında halledilmesi gerektiğini savundu.

Üçlü mekanizma toplantısı ertelenmişti

İsveç'teki Kur'an-ı Kerim provokasyonunun ardından Ankara'nın talebi üzerine Türkiye-İsveç-Finlandiya üçlü mekanizma toplantısı ertelenmişti. Bir sonraki toplantının Şubat ayında Brüksel’de yapılması planlanıyordu.

İsveç Başbakanı Kristersson, ülkesinin NATO üyeliği konusunda işleyen bir diyaloğa geri dönmek istediklerini belirtmiş, "Bu olmazsa İsveç'in NATO'ya katılması zorlaşacak, bunun da İsveç güvenliği için sonuçları olacak" demişti.