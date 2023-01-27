16 gün direndi

Ömer KADİROĞLU

Haspolat Belediye Evleri Apartmanlarında yaşanan olayda baltayla korkutulduğu için 11 metre yükseklikten atlayıp ağır yaralanan 23 yaşındaki Nijeryalı Chukwudi Oliver Nwauisi hayatını kaybetti. Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde yoğun bakımda olan Chukwudi Oliver Nwauisi, 16 gün direnebildi. Polis, yaptığı açıklamada genç öğrencinin dün sabah hayatını kaybettiğini bildirdi.

Chukwudi’nin ölümüyle onu baltayla korkutup atlamasına neden olan, olaydan sonra Güney Kıbrıs’a kaçan ancak geçtiğimiz hafta KKTC makamlarına teslim edilen Isaiah Edirium ile Amurie Andrew hakkındaki soruşturma cinayet meselesine döndü.

Zanlılar soruşturma kapsamında Lefkoşa Polis Müdürlüğü hücrelerinde gözaltında tutulurken, onların güneye kaçıran Felix Engozi de yakalandı. Suç ortaklığı yapma suçlamasıyla tutuklanan Felix Engozi dün mahkemeye çıkarıldı.

Güneye kaçtılar

Soruşturmayı yürüten polis, olayın 10 Ocak 2023 tarihinde saat 12.55 sıralarında Haspolat’ta belediye evleri 2. sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldiğini anımsattı.

Polis çavuşu, Isaiah Edirium ve Amurie Andrew’in ikamet etmekte oldukları apartmana depozito konusunu görüşmeye gelen Chukwui Oliver Nwauuisi’yle tartıştıklarını belirtti.

Polis, zanlıların tartışma esnasında Nwauuisi’ye balta gösterip korkutarak, ikametgâhın açık olan balkonundan atlamasına sebebiyet verdiklerini aktardı.

Polis, 11 metre yükseklikten atlayan Nwauuisi’nin ambulansla Lefkoşa Devlet Hastanesi acil servisine götürülerek yapılan ilk müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığını ancak dün sabah yaşamını yitirdiğini belirtti.

Polis, zanlıların olay sonrası evden kaçtıklarını ve yapılan soruşturma sonucu Güney Kıbrıs’a geçtiklerinin tespit edildiğini ifade etti.

Kaçmalarına yardım etti

Polis, yapılan soruşturma sonucu iki zanlının Felix Engozi’nin yardımıyla Güney Kıbrıs’a geçtiklerinin tespit edildiğini belirtti.

Polis, suç ve suçlara ilişkin bilgi değişim ofisi aracılığı ile yapılan yazışmalar sonucunda zanlının iadesinin istendiğini, Birleşmiş Milletler askerleri aracılığı ile Kermiya Sınır Kapısında teslim aldıklarını aktardı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, alınması gereken ifadeler olduğunu söyledi. Isaiah Edirium ile Amurie Andrew’in tutuklu olduklarını hatırlatan polis, Felix Engozi hakkında da bir gün süre talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.