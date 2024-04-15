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39 araç trafikken men edildi

Ülke genelinde gerçekleştirilen denetimlerde 423 sürücüye ceza yazıldı

39 araç trafikken men edildi
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Ülke genelinde önceki gün  trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, 2 bin 280 araç sürücüsü kontrol edildi ve çeşitli trafik suçlarından 423 araç sürücüsü aleyhinde yasal işlem başlatıldı.
Polis, bir sürücüyü tutukladı, 39 aracı ise trafikten men etti.
Polis Basın Bültenine göre, rapor edilen trafik suçları şöyle: “247’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 27’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 4’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 16’sı sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 19’u emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 17’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 6’sı sigortasız araç kullanmak, 3’ü trafik ışıklarına uymamak ve 84’ü diğer trafik suçları.” 

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