20 yaşındaki Melih yoğun bakımda

Güzelyurt'ta yolu yaya olarak geçmeye çalışan 20 yaşındaki er Melih Düzenli’ye çarparak, ağır yaralanmasına neden olan otobüs sürücüsü Hasan Kurt, tutuklanarak dün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada yaya Düzenli’nin beyin kanaması teşhisiyle yoğum bakında olduğu belirtildi.

Soruşturmayı yürüten polis, kazanın 13 Nisan 2024 tarihinde saat 12.30 sıralarında Güzelyurt'ta Kutlu Adalı Bulvarı üzerinde meydana geldiğini söyledi. Polis, yönetimindeki TDS 385 plakalı otobüsle dikkatsizce doğu istikametine doğru seyreden zanlının, Near East Bank önlerine geldiğinde gidiş istikametine göre yolun solundan sağına doğru yaya olarak geçmeye çalışan er Melih Düzenli'ye çarptığını belirtti.

Polis, kaza sonucu ağır şekilde yaralanan yaya Melih Düzenli’nin kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından beyin kanaması teşhisi ile yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığını ifade etti.

Polis, kazanın ardından sürücünün tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını açıkladı. Olay yerinde bir kamera görüntüsü tespit ettiklerini kaydeden polis, bu görüntünün inceleneceğini belirtti.

Polis memuru, Düzenli’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu, bazı tetkikler yapılacağını söyledi. Soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, zanlının bir gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, hakkında dikkatsiz sürüş suçundan soruşturma yürütülen zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.