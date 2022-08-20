3’üncü okul teslim edildi

Milli Eğitim Bakanlığı ile Yakın Doğu Oluşumu arasında 6 ilçeye 6 ilkokul kazandırılmasına yönelik imzalanan protokol çerçevesinde yapımı tamamlanan okullardan üçüncüsü olan “Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu Gazimağusa” törenle İlköğretim Dairesi Müdürlüğü’ne teslim edildi. 500 kişilik tam teşekküllü ilkokulun teslim ve açılış töreni dün Gazimağusa’da yapıldı. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Konuşmaların ardından Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’na ilkokulu teslim etti. Daha sonra protokolün katılımıyla kurdele kesilerek, ilkokulun açılış yapıldı. Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, 20 ay önce Günsel Aile Kurulu’nda ülkenin 6 ilçesinde, her biri tam teşekküllü 500’er öğrenci kapasiteli 6 devlet ilkokulu inşa ederek, ülke çocuklarına armağan etme kararı aldıklarını ifade etti. Lefkoşa ve İskele’den sonra sadece 20 ayda tamamlanan üçüncü Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu’nun Mili Eğitim Bakanlığı İlköğretim Dairesi’ne teslimini gerçekleştirdiklerini belirten Günsel, Girne, Güzelyurt ve Lefke’ye de ilkokul inşa edeceklerini kaydetti.



Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2022, 10:32