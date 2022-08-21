20 yıl sonra buluştular

Ömer KADİROĞLU

Türk Maarif Koleji’nden (TMK) 2002 yılında mezun olanlar 20 yıl sonra bir araya geldi. Mezun oldukları okulda düzenlenen gecede buluşan eski sınıf arkadaşları büyük bir mutluluk yaşadı. Hasret giderme imkanı bulan sınıf arkadaşları bol bol sohbet etti. Öğrencilik yıllarını yad eden mezunlar iş ve özel hayatlarını da konuştu.

Gecede 2002 yılındaki mezuniyet töreni görüntüleri perdeye yansıtıldı ve duygu dolu anlar yaşandı.

Live Electronic Session tarzında müzikleriyle Emre Y, Fuat K, HIKTUNE Project’in setleriyle eğlenen ve dans eden mezunlar, gecede hatıra fotoğrafları çektirmeyi de ihmal etmedi.

İbrahimoğulları: Anı biriktirdik

Geceyi organize eden Emrah İbrahimoğulları yaptığı konuşmada yaşadıkları mutluluğu anlattı. İbrahimoğulları şunları söyledi:

Okul idaresine ve Candan hocamıza bize bu imkânı sağladıkları için teşekkür ederiz. Mezuniyetimizin 20.yılını kutlamadan da hayatımıza tabii ki devam edebilirdik ancak “Beraber bir anı daha neden biriktirmeyelim?’ sorusu boşta kalacak diye düşündük. 13 günde karar verip, planladığımız buluşmaya 60 kişi civarında bir katılımın olması bu tip organizasyonlara olan ihtiyacı gösterdi.

Yurtdışında olan, tarih olarak kendisine uymayan veya herhangi bir başka sebeple katılmak isteyip gelemeyen arkadaşlarımız için de elimizden geldiğince, dilimizin döndüğünce yardımcı olmaya hazır olduğumuzu söyleyebilirim. Umarım katılan herkes için güzel bir gece olmuştur.”



Güncelleme Tarihi: 21 Ağustos 2022, 01:53