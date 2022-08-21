KKTC ye gelen her yolcu ve yanlış algılar

Yine istatistikler , havada uçuşan rakamlar, o kadar turist, ortalık doldu taştı, 2019 rakamlarına ulaşıldı, uçuyoruz, alkışlar ,alkışlar...

İstatistikler mutlaka doğru değerlendirme yapmayı gerektirir .

Hafta ortası Turizm ve Çevre Bakanlığı Planlama , Araştırma ve İstatistik şubesi tarafından tüm gazete haberlerinde aşağıdaki bilgiler paylaşıldı. Noktası , virgülüne dokunmadan aşağıdaki istatistikler verildi .

Geçmiş yazılarımda bu birimin ne kadar doğru başarılı olduğunu yazmıştım , örneklerini de vermiştim. Çalışanlarını da övmüştüm , Ancak öyle anlaşılıyor ki oraya da siyasetin eli dokunmuş durumda. Ne olur ülke gailesi güderek doğruları paylaşın.

Burada sırf doğru ,iyi giden istatistikler paylaşmak isterseniz başka , halka bilimsel doğruluktan uzak veriler paylaşmak bam başka .Turizm sektörü söz konusu olunca da hali ile bize bu verileri kamuoyuna doğru aktarmak boynumuzun borcu oluyor.

Şimdi paylaşılan habere bakalım.

" Ülkeye 2021’de deniz ve hava yoluyla gelen yolcu sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 42 arttı. Turistik yatak kapasitesi ve turistik konaklama tesislerindeki doluluk oranında da artışın tespit edildiği dönemde, bir önceki yıl yüzde 17 olan turistik tesislerdeki ortalama doluluk oranı yüzde 26,8’e yükseldi.

Planlama, İstatistik ve Araştırma Şubesi’nin hazırladığı Ocak – Aralık 2021 dönemini kapsayan Turizm İstatistikleri Raporu’na göre, KKTC uyruklu yolcular hariç, 2021 yılında hava ve deniz yoluyla ülkeye 552 bin 312 kişi giriş yaptı.”

Yatak kapasitesinde (müthiş) artış!

2020 yılında 25 bin 918 ile en yüksek turistik yatak kapasitesine ulaşılan Ağustos ile Eylül ayları olurken, 2021 yılının aynı aylarında yatak kapasitesi yüzde 2,7 oranında artarak, 26 bin 606 oldu.

2021 yılının son ayında ise kayıtlara geçen turistik yatak kapasitesi 26 bin 244 oldu. 5 yıldızlı oteller ülkedeki yatak kapasitesinin yüzde 61’ine sahip olurken, 4 yıldızlı oteller yüzde 6’sına; 3 yıldızlı oteller yüzde 9’una; 2 yıldızlı oteller yüzde 8’ine; 1 yıldızlı oteller yüzde yüzde 2’sine; butik oteller yüzde 4’üne; turistik bungalovlar yüzde 5’ine; turistik konutlar yüzde 1’ine ve turistik pansiyonlar yüzde 2’sine sahip.

Aralık 2021’de faaliyette olan 166 turistik tesisin 82’si Girne, 35’i İskele, 23’ü Lefkoşa, 19’u Gazimağusa, 6’sı Lefke ve 1’i Güzelyurt’ta bulunuyor. Buna göre, turistik tesislerin neredeyse yarısını barındıran Girne’nin tesis sayısındaki payı yüzde 49 olarak kaydedildi.

Doluluk oranı arttı mı?

Pandemi dönemi ile kıyas yapılacağına, 2018, 2019 yıllarındaki rakamlarla kıyas yapılması en gerçekçi yaklaşımdır. Öbür kıyaslar yanlıştır, halkın gözünü boyamaktır. 2018, 2019 yıllarına göre istatistikleri paylaşın ki takke düşsün kel görünsün. Bu yılarda bu dönemlerde doluluk Mayıs 2018 yüzde 52, Haziran 51, Temmuz 65. 2019’da ise Mayıs ayı yüzde 43, Haziran yüzde 57, Temmuz yüzde 68,5, Ağustos yüzde 75,6.

Rapora göre, 2021 Ocak – Aralık döneminde turistik tesislerdeki ortalama doluluk oranı yüzde 26,8 oldu. Bu rakam 2020 yılı için yüzde 17 idi.2020 yılının Ağustos ayında yüzde 21 ile yılın en yüksek doluluk oranına ulaşan tesisler, 2021 yılının aynı ayında yüzde 37 doluluk oranına ulaştı.

Yolcu demek, turist demek midir?



Sanki gelen yolcular (turist değil kesinlikle) o kadar artmış ki konaklama tesislerindeki artış da o derece artmış.

Sadece Concorde Lefkoşa açılışından dolayı gerçekleşen, bir de yaklaşık bir ay önce Merit Diamond yatak sayısı ile gerçekleşen bir artış var.

Yolcu sayısını siz sanki ülkeye gelen turist anlamında yansıtır ve bunu gözden kibarca kaçırırsınız o zaman biz de bu yapıcı eleştirileri sizlerin huzuruna koyarız.

Yolcu adı üstünde uçağa, feribota binip ülkeye sebebi ne olursa olsun gelen kişi demek.

Turist ise kendi ülkesinden, evinden uzakta, başka bir yerde minimum yirmi dört saatini geçiren ,konaklama rezervasyonu gerçekleştiren kişi demek.

Antik liman ve Girne Kalesi arkası özelleştirmesi

Girne Antik liman kanayan bir yara. En sonunda Turizm bakanlığına ihale edilmesi konusunda tam yetki verilmiş. Şeffaf bir özelleştirme ve doğru projenin, özelde Girne ve oradaki esnafın, genelde KKTC turizm çıkar ve haklarının muhafaza edileceği inancı ile bu sürecin çok yakından takipçisi olacağız.

Geçmişte yapılan çalışmalar ve orada ortaya konulmak istenen iradenin dışında bir süreç yaşanmayacak diye düşünmek istiyorum. Bekleyip göreceğiz.

Limanın özelleşmesi bir yana, geçen akşam Dome otelden başlayarak, Dallas büfe önüne yaptığım yürüyüş beni Antik limana girmeye engelledi. Kızlara yiyecekmiş gibi bakan, laf atan çok. Çekirdek çitleyen çok, belediye yok, turizm yetkilisi yok, her şeyden önemlisi Kıbrıslı yok.

İsterseniz buyurun hafta ortası bir yürüyüşe çıkalım. Ne dersiniz?

Turizm Hayattır.

Güncelleme Tarihi: 21 Ağustos 2022, 01:49