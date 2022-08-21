Yürekler yandı

Gaziantep’te bir kazaya müdahale etmeye giden ambulans, itfaiye ve İHA’nın canlı yayın aracına otobüs çarptı.

Feci kazada aralarında 4 sağlık görevlisi, 3 itfaiyeci, 2 gazetecinin bulunduğu 16 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, otobüs şoförü Abdulkadir Memiş gözaltına alındı.

Gaziantep'te 15 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı kazanın bir benzeri Mardin'de yaşandı. Derik ilçesinde freni arızalanan bir TIR araçlara çarptı. Kaza sonucu 19 kişi yaşamını yitirdi.

Yardıma gittiler, canlarından oldular

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nun Nizip bölümünde bir araç uçuruma düştü. İlk trafik kazasında 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Kaza haberinin duyulmasının ardından sağlık görevlileri, itfaiye ekipleri ve gazeteciler olay yerine gitti.

İtfaiye, sağlık ekipleri ve gazetecilerin aracı kaza mahalline park edildi. Ekipler görevlerini yapmak için uğraşırken, kaza mahallinin 200 metre uzaklığındaki mesafede yolcu otobüsü devrildi. Devrilen yolcu otobüsü sürüklenerek, ekiplerin ve İhlas Haber Ajansının canlı yayın aracına çarptı.

Kaza sonucu aralarında 3 itfaiye personeli, 4 sağlık personeli ve 2 gazetecinin bulunduğu 16 kişi yaşamını yitirdi, 21 kişi yaralandı.

Kazada hayatı kaybedenlerin cenazeleri Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Yolcu otobüsü sürüklenerek ekiplere çarptı

Gaziantep Valisi Davut Gül, kaza yerine giderek incelemede bulundu.

Gül, gazetecilere, saat 10.45 sıralarında bir salon aracın kaza yaptığını, ekiplerin müdahale ettiği kazadan 200 metre geride otobüsün devrildiğini, bu aracın kayarak kurtarma ekiplerine çarptığını söyledi.

Vali Gül, "Milletimizin başı sağ olsun. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diliyorum. Allah bir daha böyle kazalar göstermesin." dedi.

Mardin'e de ateş düştü

Mardin'in Derik ilçesinde TIR ile 2 aracın karıştığı kazada yaralılara müdahale eden ekiplere bir başka TIR çarptı. Kaza, akşam saatlerinde Mardin'in Derik ilçesinde meydana geldi. İlçede akaryakıt istasyonu yakınında freni boşalan TIR, önündeki 2 araca çarptıktan sonra takla attı. Kazazedelere yardım eden görevliler ile çevrede toplanan vatandaşlara da arkadan gelen başka bir TIR çarptı.

Can pazarının yaşandığı kazada aralarında çocukların da bulunduğu 19 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

