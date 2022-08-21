Belediyeler Yasası geçecek

Başbakan Ünal Üstel, 24 Ağustos Çarşamba günü Meclis Genel Kurulu’nu olağanüstü toplayacaklarını ve belediyeler reformu yasasını meclisten geçireceklerini vurguladı.

Üstel, Girne bölgesinde Karaoğlanoğlu, Alsancak, Lapta ve Karşıyaka’yı ziyaret ederek, halka bir araya geldi.

Ziyaretinde belediyeler reformunda değinen Üstel “Belediyelerde birleşmeye gidiyoruz. Daha güçlü yapıya daha güçlü projelere imza atmak için bu çalışmayı yaptık” dedi.

Belediyeleri birleştirme konusunun 2008 yılınca başladığına işaret eden Üstel, bu süreci CTP’nin başlattığını hatırlattı.

Başbakan Üstel şunları söyledi:

“İlk yaptıkları icraat, bütün köyleri belediyelere bağladılar. UBP bazı köylerin bağlanmasında gösterdiği muhalefete rağmen dinlemediler ve siyasi karar vererek yapmışlardı. 2008’den bugüne kadar geldik. İktidardan gittiler, 2009 seçimlerinde UBP tek başına iktidara geldi o zaman da belediyelerin birleşmesi gündeme geldi. Her gelen hükümet çalışma yaptı ama UBP’nin gösterdiği cesareti gösteremediler. Biz o cesareti gösterdik, halkımız daha iyi hizmet alabilsin diye.”

17 kriter çıktı

Başbakan Üstel, “Muhalefet partilerin de olduğu ortak bir komisyon kuruldu, bu ortak komisyonda belediyeleri birleştirirken yol haritası nasıl olacak diye çalışma yaptık. Çalışma sonucu 17 kriter çıktı ve bu kriterlere göre 18 belediye eşit oldu” şeklinde konuştu.

Başbakan Ünal Üstel, 24 Ağustos Çarşamba günü Meclis Genel Kurulu’nu olağanüstü toplayacaklarını ve belediyeler reformu yasasını meclisten geçireceklerini vurguladı.

Kimsenin belediyesini kapatmadık

“UBP belediyenizi kapattı” diye popülizm yapıldığını söyleyen Üstel, “Kimsenin belediyesini kapatmadık, çalışanların hakkına halel gelmeyecek, hakları daha çok iyileşecek. Bu yasayla birlikte belediyelerin gelirlerini artıracağız. Hem hükümetin bütçesinden hem de oluşturduğumuz havuz sistemiyle hepsi birer pay alacak ve daha güçlü belediyeler yaratacağız. Bunu halkımız için yapıyoruz. Biz bu cesur adımları atmaya devam edeceğiz” dedi.

Üstel şunları söyledi:

“Belediye seçimleri bizim için ülkemiz için çok önemlidir. Bu seçimlerde aklı selim hareket etmek lazım. Doğru adaylarla gideceğiz ve doğru kararlar vereceksiniz. Girne ve diğer bölgeleri daha iyi noktaya getirmek için yerel idarelerimizle birlikte hükümetin uyum içinde çalışması lazım. Sizden istediğimiz bu yerel seçimlerde bizlere destek vermenizdir.”

Güncelleme Tarihi: 21 Ağustos 2022, 01:49