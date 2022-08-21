İnternet üzerinden satıldı

Türkiye’nin Amasya ilinde kadınlar tarafından üretilen kimonolar KKTC’den de alıcı buldu. Halk Eğitim Merkezinde açılan kursta, Japonların geleneksel kıyafeti kimonodan esinlenilerek üretilen kıyafetler, talep üzerine Almanya, Fransa, Hollanda, KKTC, İsrail ve Filistin'den müşterilere satıldı. İnternet üzerinden satış yapan kadınlar, Japonya'yı da pazarlarına eklemek istiyor. Merkezde, usta öğretici Şaziye Arslan ve kursiyer Seval Özal Arslan, internette gördükleri ve Japonya'da düğün, yaş günleri ve çay törenleri gibi özel günlerde giyilen kimonoya benzer kıyafetler üretmeye karar verdi. Önce yurt içinde talepler aldıklarını, birçok kente sosyal medya üzerinden satışlar gerçekleştirdiklerini anlatan Arslan, "Daha sonra baktık gerçekten ilerliyor ve yurt dışına bunu özellikle Avrupa’ya Almanya, Hollanda, Fransa'ya satışlarımız başladı. Kıbrıs, daha sonra Ortadoğu'ya açıldık. Filistin, İsrail... Şu anki hayalimiz Japonya'ya ürettiğimiz kimonoları tanıtmak." dedi. Kursiyerlerden Seval Özal Arslan da boş vaktini değerlendirmek için kursa katıldığını ve şimdi aile ekonomisine katkı sağladığını belirterek "Kursta kimono, tunik, elbise dikmeye başladım. Çevreme yakın ailelere, sonra internetten satış yaptım. Sürekli talep oldu, bu taleple birlikte yetişememeye başladım. Yurt dışından siparişlerimiz var. Çok iyi yerlere geleceğimize inanıyorum." diye konuştu.

