Onur ödülü de takdim edildi

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi, “19 Ağustos Dünya Fotoğrafçılık Günü” dolayısıyla ülke fotoğrafçılarının bir araya geldiği bir etkinlik düzenledi.

Kültür Dairesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen ve Atatürk Kültür Merkezi bahçesinde yer alan ekinlikte, Foto Diana olarak bilinen ülkenin yaşayan en eski stüdyo fotoğrafçısı Mustafa Mehmet Salih Okay’ın 100’üncü yaş günü kutlanırken, kendisine onur ödülü takdim edildi.

Aynı zamanda AKM’de Okay’ın fotoğraflarının sergilendiği ve geçmişte fotoğrafı negatifinden büyüterek karta basmak için kullanılan bir agrandizörün de yer aldığı serginin açılışı yapıldı.

Etkinlikte, ülke fotoğrafçılığına katkıda bulunan fotoğrafçılara, Kıbrıs Türk Stüdyo Fotoğrafçıları, Fotoğraf Sanatçılar ve Basın Fotoğrafçıları başlıkları altında, hizmet ödülü ve teşekkür belgeleri takdim edildi, hayatta olmayan duayen fotoğrafçılar anıldı.

Gecede, Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, ülkede faaliyet gösteren fotoğraf derneklerine, Gazi Yüksel'in Kıbrıs'ta Fotoğraf ve Fotoğrafçılık 1878-2006 isimli kitabı ve Kadir Kaba’nın Kıbrıs Türk Fotoğrafı’nın Kökeni ile Ceyhan Özyıldız’ın Çağdaş Kıbrıs Türk Fotoğrafı isimli kitaplarını hediye etti.

Bakan Ataoğlu: Bizim için çok önemli

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu , Kültür Dairesi’nin düzenlediği bu etkinlikte, ülke fotoğrafçılarıyla bir araya gelmekten ve onların heyecanını, coşkusunu görmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi ve emeğe geçen herkese teşekkürlerini iletti.

Bakanlık olarak Kültür Dairesi ile devam eden çalışmaları ve ileride açılması planlanan müzeyle ilgili yapılacak çalışmalarda ülke sanatçılarının katkılarının önemi hakkında konuşan Ataoğlu, benzer etkinliklerde de bir araya gelme ve işbirliğinde bulunma dileğinde bulundu.

Zaimağaoğlu: İlkleri yapmaya devam edeceğiz

Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu ise, Cumhurbaşkanı ve Başbakana desteklerinden dolayı, seslerini duyurmalarına yardımcı olan Türk Ajansı Kıbrıs’a, medya sponsorları BRTK’ya, etkinliğin düzenlenmesinde büyük emek harcayan Kültür Dairesi personeline ve etkinlikte yer alan herkese teşekkürlerini iletti. Zaimağaoğlu, Kültür Dairesi’nin; ülke kültürünün ve değerlerinin her alanda yaşatılması için çalışmalar yürüttüğünü aktararak, “Biz, ülke kültürü için ilkleri yapmaya devam edeceğiz. Okyanusta bir damla olmaya devam edeceğiz” dedi.

Gelecek yıl açmayı planladıkları Kültür Dairesi Sanat Merkezi ve müze çalışmaları hakkında da bilgi veren Zaimağaoğlu, bu projede de ülkeye hizmet vermiş sanatçıların adını yaşatmak istediklerini kaydetti.