Halkın derdi çok

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Sarıyer ilçesinde sokaktaki vatandaşla sohbet etti. Akşener'in hal hatır sorduğu vatandaşlar geçim sıkıntısından ve işsizlik sorunundan dert yandı. Akşener ile karşılaşan emekli vatandaş, “Bizi kurtarın. Bin 950 lira kira veriyordum 5 bin lira oldu. Emekli maaşım 5 bin 200 lira. Çok zor geçinebiliyoruz. Vahim bir durum var ortada" diyerek isyan etti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul’un Sarıyer ilçesinde esnafın dertlerini dinledi. Akşener, ziyaret öncesi Haydar Aliyev Parkı’nda vatandaşlarla sohbet etti. Sokaktaki bir vatandaş, kirasının bin 500 liradan 5 bin liralara çıktığını söyleyerek İstanbul’daki fahiş kira artışlarına isyan etti. Akşener ile karşılaşan emekli vatandaş ise “Bizi kurtarın. Bin 950 lira kira veriyordum 5 bin lira oldu. Emekli maaşım 5 bin 200 lira. Çok zor geçinebiliyoruz. Vahim bir durum var ortada” diye dert yandı. Akşener’in sokakta karşılaştığı sağlık çalışanı kadın ise, “İnsan sağlığının kıymetinin olmaması çok kötü doktorlar için. Doktora şiddet konusunda siyasetçilerin ses çıkarması önemli. Türkiye'deki şartlar çok zor. Yurtdışında uzmanlığımı yapacağım” dedi.