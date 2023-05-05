Hüseyin ÇİÇEK

Kıbrıslı Türklerle, Rumların birlikte yaşadığı karma köy Pile’de meydana gelen bir olay bölgede geniş yankı uyandırdı. Eşinin kendisinden boşanacağını öğrenen Yasemin Kayfeci isimli genç kadın, önce oturduğu evi, ardından eşinin berber dükkanını ateşe verdi. Öfkesini yenemeyince bu kez eline aldığı bıçağı eşinin sırtına saplayan genç kadın, bununla da yetinmeyip taşlı saldırıya geçti.

Olayın polise intikal etmesi sonrasında gözaltına alınan Yasemin Kayfeci, dün Gazimağusa Kaza Mahkemesine çıkarıldı. Yaptıklarından büyük bir pişmanlık duyduğunu söyleyen Kayfeci, evlendiği günden bu yana hem eşinden, hem de eşinin ailesinden fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğünü iddia etti.

Genç kadın mahkemede söz alarak, şunları kaydetti:

“Evlendiğimiz günden buyana eşimden fiziksel ve psikolojik şiddet gördüm. Sadece eşimden değil eşimin ailesinden de psikolojik olarak şiddet gördüm. Burada başka kimsem de yoktu, yaptıklarım için çok pişmanım.”

Boşanacağını duyunca krize girdi

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis çavuşu Ahmet Kavan, olayın 3 Mayıs 2023 tarihinde, saat 14.00 sıralarında, Pile’de, zanlının eşi Murat Kayfeci ile birlikte kirada bulundukları ev içerisinde meydana geldiğini söyledi. Polis, zanlının eşinin kendisinden, boşanacağını söylemesi üzerine, yatak odasında bulunan yastığı yaktıktan sonra evi ateşe verdiğini aktardı. Polis, zanlının akabinde eşinin sırtına bıçak ile 4 kez vurarak kesikler oluşmasına neden olduğunu açıkladı. Polis, zanlının daha sonra evin önünde eşinin sırtına taş fırlatarak darp ettiğini kaydetti.

Berber dükkanını da ateşe verdi

Zanlının kalmakta oldukları ikametgahın karşında bulunan ve eşinin işletmekte olduğu berber salonu içerisindeki eşyaları tasarrufundaki çakmak ile kasten yakıp, bina içerisindeki eşyaları ateşe vererek hasara uğrattığını da kaydeden polis, Yasemin Kayfeci’nin olay mahallinde suçüstü yakalandığını anlattı.

Yangınları itfaiye söndürdü

Polis memuru, olayda yaralanan Murat Kayfeci’nin sağlık kontrolünden geçirilerek yapılan tedavisinin ardından taburcu edildiğini açıkladı. Olayda kullanılan çakmak ve bıçağın emare alındığını kaydeden polis, ev ve iş yerinde çıkan yangınları itfaiye ekipleri tarafından söndürüldüğünü söyledi. Polis, çıkan yangın sonucu muhtelif mobilya, beyaz eşya, kıyafet ve ev eşyalarının yanarak zarar gördüğünü açıkladı.

Birçok suçlamayla tutuklandı

Polis, olay yerinde gözaltına alınan zanlı hakkında ‘kundaklama, bina içerisindeki eşyaları ateşe vermek, yaralama ve kasti hasar’ suçlarından soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis, zanlının şiddet gördüğüne dair bazı iddiaları olduğunu, bunların da araştırılacağını ifade ederek, soruşturma amaçlı ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.



Mahkemeye yaşadıklarını anlattı

Polisin ardından söz hakkı alan zanlı, “Evlendiğimiz günden buyana eşimden fiziksel ve psikolojik şiddet gördüm. Sadece eşimden değil eşimin ailesinden de psikolojik olarak şiddet gördüm. Burada başka kimsem de yoktu, yaptıklarım için çok pişmanım” şeklinde konuştu. Aktarılan tüm olguları değerlendiren mahkeme, zanlının bir gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.