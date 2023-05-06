Yaş kütüklerine  plaketler çakıldı

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı bünyesine katılan 46/1’inci Dönem Asteğmen ve 46/2’nci Dönem Çavuş Celbi Eğitim Merkez Komutanlığında düzenlenen törenle ant içti.

Töreni, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile askeri ve sivil yetkililerle aileler izledi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle başlayan törende daha sonra ant içme gerçekleştirildi.

Celp adına Asteğmen Ada Enver Etkin konuşma yaparken, Çavuş Mustafa İlkman da “Vatan Aşkı Kıbrıs” adlı şiiri okudu.

Yaş kütüklerine dönem plaketlerinin çakılmasıyla devam eden tören, başarılı personele ödüllerinin verilmesi, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu ile Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın konuşmaları, tüfekli grup gösterisi, Mücahitler Marşı’nın okunması ve tören geçişiyle tamamlandı.

Topaloğlu: Kahraman Mücahit oldular

Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, KKTC’nin varlığını, bütünlüğünü devam ettirmesi, Kıbrıs Türk halkının huzur ve güven içinde bağımsız ve egemen olarak yaşayabilmesi için vatan savunmasına katılan asteğmen ve çavuş celbinin huzurda yemin ettiklerini kaydetti.

Topaloğlu, "Asker ocağına kısa bir sürede uyum sağlayarak Kıbrıs Türkü olmanın gururu ile kahraman Mücahit oldular” dedi.

Topaloğlu, genç Mücahitlerin, güvenini şanlı tarihinden, gücünü milletinden, cesaret ve maharetini milli hasletlerinden, geleceğe yönelik hedeflerini ise Atatürk ilke ve inkılaplarından alan GKK’nın saflarına katıldıklarını kaydetti.

Celp adına konuşan Asteğmen Ada Enver Etkin ise askerlik hizmetinin kutsal görev olduğunu, üstün cesaret, fedakarlık, dürüstlük ve mutlak itaatle yerine getirebileceğini söyledi.

