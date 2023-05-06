14 yıl önce dağıtılmıştı

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Kermiya bölgesinde, 14 yıl önce hak sahipliği verilen ve 346 parsel olarak ayrılan yaklaşık 200 dönümlük şehit arsalarındaki altyapı çalışmalarının tamamlanması adına yürütülen çalışmalarda sona gelindiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Öztürkler, Kermiya Şehit Çocukları arsalarındaki altyapı çalışmalarını yerinde inceledi.

Devletin bir taahhüdü olan şehit çocuklarına ait Kermiya bölgesindeki arsaların altyapı çalışmalarının, uzun yıllar çeşitli nedenlerle ve bütçe sıkıntıları dolayısıyla tamamlanamadığını söyleyen Öztürkler, bakanlık olarak altyapı çalışmalarının tamamlanması adına yoğun çalıştıklarını ve kısa sürede sonuç alındığını, gerekli şartnamelerin hazırlanarak, yıllardır tamamlanamayan tüm altyapı projelerinin tamamında sona gelindiğini belirtti.

Kermiya şehit çocukları arsalarında geçmiş dönemlerde başlatılan fakat kısmi olarak yapılan elektrik ve kanalizasyon altyapılarının tamamen bitirildiğini söyleyen Öztürkler, su altyapılarında da 200 dönüm, 346 parselin tamamına hizmet verecek şekilde tamamlandığına işaret etti