Girişimler sonuç vermedi

Kıbrıs Türk Ofis, Banka, Sigorta ve Ticaret Çalışanları Sendikası (BASS), Sağlık Bakanlığı çalışanı olup, Maliye Bakanlığı tarafından ödenen 90 kişinin bir yıldan beri sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı yatırımlarının yapılmaması gerekçesiyle 8 Mayıs Pazartesi’nden itibaren Sağlık Bakanlığı’na bağlı iş yerlerinde grev kararı alınmasının görüşüleceğini duyurdu.

Ali Yeltekin sendika adına yaptığı yazılı açıklamada, KKTC vatandaşı olan söz konusu çalışanların, sendikaları BASS’da örgütlendiğine işaret ederek, çalışanlar adına Kasım 2022’den bu yana Çalışma Bakanlığı nezdinde yapılan tüm çalışmaların sonuçsuz kaldığını kaydetti.

Sendikanın, 8 Mayıs Pazartesi’nden itibaren 90 mağdur kişi ile Sağlık Bakanlığı’na bağlı iş yerlerinde grev kararı alacağına işaret eden Yeltekin, başta Maliye Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve ardından Sağlık Bakanı’nın kayıt dışı işçi çalıştırmada konuya duyarsız kalarak mağdur olan söz konusu 90 kişiyi çalışma hayatında yalnızlığa sürüklediğini savundu.

Yeltekin, pazartesinden itibaren sağlık sisteminde oluşacak olumsuzluklardan sendikalarının sorumlu olmayacağını da kaydetti.