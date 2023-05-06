Bir hayal gerçeğe dönüştü

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Mesleki Teknik Öğretim Dairesi tarafından organize edilen 1. Mesleki Eğitim ve Yerli Ürünler Fuarı (MEYÜF), önceki gün düzenlenen törenle açıldı.

Lefkoşa Fuar Alanı'nda yer alacan fuarın açılış törenine Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Gülşen Hocanın’ın yanı sıra bazı sivil toplum örgütü ve eğitim camiası temsilcileri katıldı. Fuar bugün sona erecek.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Varoluş Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ve 6 Şubat depreminde hayatını kaybedenlerin anısına bir dakikalık saygı duruşu ile başlayan törende; açılış konuşmaları yapıldı, fuarın yapılmasına katkı koyanlara plaketler verildi ve Kıbrıslı Türk ünlü moda tasarımcısı Abdullah Öztoprak’ın imzasını taşıyan bir de defile düzenlendi.

Hocanın: Büyük destek gördük

Törende ilk olarak söz alan Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Gülşen Hocanın, 1. Mesleki Eğitim ve Yerli Ürünler Fuarı ile ilgili “bir hayalin gerçeğe dönüşmesi” değerlendirmesinde bulundu.

Fuarın hazırlık sürecinde üniversiteler, kooperatifler ve birlikleri ziyaret ettiklerini anlatan Hocanın, “Nereye gidersek gidelim büyük bir destekle karşılandık” diyerek, katkı koyan herkese teşekkür etti.

Amcaoğlu: Önemli bir mihenk taşı

Bakan Amcaoğlu, Mesleki Eğitim ve Yerli Ürünler Fuarı yapma niyeti kendisine aktarıldığında bu kadar büyük boyutlu ve geniş çaplı bir çalışmanın yapılacağına inanmadığını belirterek, katkı koyan tüm paydaşları tebrik etti.

Taçoy: İnanmak başarmanın yarısıdır

Taçoy ise konuşmasında, inanmanın başarmanın yarısı olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu: Gurur verici

Son olarak söz alan Bakan Çavuşoğlu da konuşmasında 1. Mesleki Eğitim ve Yerli Ürünler Fuarı’nın gurur verici olduğunu belirtti.