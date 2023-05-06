Devletin görevi

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, herkesin sağlıklı yaşam ve hastalandığında tedavi olma açısından eşit haklara sahip olduğunu kaydetti.

Açıklamaya göre, Altuğra, Uluslararası Final Üniversitesi'nin merhum iş insanı Ünal Çağıner anısına, Sağlık Bakanlığı, Kıbrıs Türk Barolar Birliği ve Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği katkılarıyla düzenlediği Sağlık Hukuku Sempozyumu’nun açılışında bir konuşma yaptı.

“Beden ve ruh sağlığını kısmen ya da tamamen kaybedenler, diğer haklarını ve özgürlüklerini kullanamayabilirler. İnsanın en temel anayasal haklarının başında, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkı ve bireyin sağlıklı yaşamasını gerçekleştirmesi de devletin görevlerinin başında gelmektedir” diyen Altuğra, devletin bu görevlerini anayasa şemsiyesi altında yerine getirerek, sağlık sektöründe çalışanların ve sağlık hizmetinden yararlananların haklarından sorumlu olduğunu belirtti.

Bu hakları düzenlemek için son yıllarda sağlık hukukunda önemli gelişmeler olduğundan, hukukçuların ve sağlıkçıların sağlık hukuku alanında bilgilenmelerinin önemini vurgulayan Altuğra, hekimlerin insan sağlığı için özveriyle çalıştığını ancak sağlık sektörünün giderek çok büyük ticari bir sektör haline gelmesinin, bu ticari sektör içerisinde hekimin ve hastanın haklarının korunmasının önemini artırdığını söyledi.

Altuğra, “Hastaların, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının korunmasının sağlanması ve haklarının ihlal edilmesinin önlenmesi için sağlık hukuku çalışmaları giderek artan bir ilgiyle devam etmektedir. Günümüzde hem hukukçu, hem hekim kimliğine sahip meslektaşlarımızın sayısı da giderek artmaktadır” diye konuştu.

