47 bin dolar ön peşinat aldı

Girne’de kiracı olarak kaldığı lüks apartman dairesinin kendisine ait olduğunu söyleyerek, 180 bin Sterline satmaya çalıştığı iddia edilen Ahmad Süleyman, 3 ay sonra Ercan Havalimanı’ndan çıkmaya çalışırken yakalandı. Satış için anlaşma yaptığı şahıstan ön peşinat olarak 47 bin dolar aldığı öne sürülen zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şubede görevli polis memuru duruşmada olguları aktardı. Polis, zanlının Girne’de 180 bin Sterlin tutarındaki bir dairenin kendisine ait olduğunu söyleyerek, A.K. isimli şahsa satmak üzere anlaştığını söyledi.

Polis, A.K.’in 2023 yılı Ağustos ayında ön peşinat olarak, zanlıya 47 bin dolar ödediğini belirtti.

Polis, A.K.’nin 12 Eylül’de Lefkoşa Adli Şube’ye gelerek, yapılan satış anlaşmasından bahsettiğini, ödeme yaptığını ve bir süredir zanlıya ulaşamadığını söyleyerek, şikayetçi olduğunu belirtti.

Polis, aranan şahıs ilan edilen zanlının önceki gün Ercan Havalimanında ülkeden çıkış yapacağı esnada tespit edilip, tutuklandığını açıkladı.

Polis, zanlının bazı beyanlarda bulunduğunu ve bu beyanların araştırılacağını söyledi. Polis memuru, dairenin kime ait olduğuna dair soruşturma yapılacağını belirterek, 3 gün süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.

Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2023, 11:51