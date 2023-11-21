ÖZEL: YAVRU VATANA DEĞİL KARDEŞ VATANA GİTTİK..

CHP Genel Başkanı Özel, ilk ziyareti yavru vatana değil kardeş vatana yaptıklarını kaydederek, “Yüzölçümü daha büyük, nüfusumuz daha fazla, kuruluşumuz daha eski ancak bütün dünyanın saygı göstermesini beklediğimiz bir bağımsız cumhuriyete eğer siz yavru ilişkisi kuruyorsanız, gördük ki KKTC’deki çok sayıda kişiyi memnun etmiyor” dedi.

Kardeş KKTC’nin Cumhuriyet Bayramı’nı kutladıklarını belirten Özel, konuyla ilgili açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Geçtiğimiz hafta grup toplantımızın ardından KKTC’ye gittik. Orada ilk ziyareti yavru vatana değil kardeş vatana yaptık. Yüzölçümü daha büyük nüfusumuz daha fazla kuruluşumuz daha eski ancak bütün dünyanın saygı göstermesini beklediğimiz bir bağımsız cumhuriyete eğer siz yavru ilişkisi kuruyorsanız gördük ki KKTC’deki çok sayıda kimseyi memnun etmiyor. Deniyor ki bizimle kardeşlik ilişkisi içinde olun. Biz kardeş KKTC’nin Cumhuriyet Bayramı’nı kutladık. Baş başa görüşmeler gerçekleştirdik. Kıbrıs meselesi ile ilgili CHP’nin tarihsel tutumunu Karaoğlan Bülent Ecevit’in Barış Harekatı’nı, o günden bugüne aldığımız doğru pozisyonu. Örneğin AK Parti’nin Denktaş buralarda; ki bu günlerde AK Parti’nin de tezini savunurken, yapmak istediği mitinglere ‘Recep Tayyip Erdoğan’ın burada ne işin var yapacaksan git adada yap dediği’ mitingini diyerek terslediği günleri de hatırladık ve yaptığımız bütün temaslardan sonra rahmetli Denktaş’ın kabrini ziyaret ettik.”