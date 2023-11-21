Güney Kıbrıs'taki Casinolarda çalışanlar işten çıkarılıyor...!

GKRY'de faaliyet gösteren City of Dreams Mediterranean kumarhane-resortunda yüzlerce işten çıkarmayla ilgili bir dizi yayının ardından şirket, komşu İsrail'deki savaş nedeniyle işten ayrılanların sayısı ve açıklamalar yaparak sessizliğini bozdu.

Şirket yaptığı duyuruyla, "İsrail'de beklenmedik ve devam eden savaş çatışmasının, iş dünyasını büyük ölçüde etkileyen önemli zorluklar yarattığını" kabul ediyor. City of Dreams Mediterranean kumarhane-resortunda yüzlerce işten çıkarmayla ilgili bir dizi yayının ardından şirket, komşu İsrail'deki savaş nedeniyle işten ayrılanların sayısı ve açıklamalar yaparak sessizliğini bozmuş oldu.

"Otelin doluluk oranının yanı sıra kumarhaneye yabancı vatandaşlardan gelen ziyaretçi sayısının da büyük ölçüde azalması, şirketi uzun vadeli sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla işletme maliyetlerini yeniden yapılandırmak için zor kararlar almaya zorladı" ifadelerini kullanan Casino ve Hotel işletmecileri, Daha sonra, bu durum nedeniyle 130 çalışanını işten çıkardığını ve diğer 51 çalışanın deneme süresini durdurduğunu belirtiyor. Toplam çıkarılan Casino çalışanı sayısı ise 181 oldu bu sayı toplamda 500'e kadar çalışanını işten çıkarmasını isteyen yayınların doğruluğunu kanıtlıyor. Söz konusu Casino işletmesinde önümüzdeki günlerde işten çıkarmaların olacağı ön görülüyor.

Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2023, 14:52