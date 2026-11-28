Suna ERDEN

Maliye Bakanlığı 30 Kasım Pazartesi günü 48 bin 101 kişiye 7 milyar 856 milyon lira tutarında maaş ödemesi yapacak. Maaşların ödenebilmesi için 98 günlüğüne borçlanmaya giden Maliye Bakanlığı, Hazine Bonosu ihalesiyle 5 milyar 264 milyon TL tutarında kredi aldı. Borçlanmanın faizi en düşük yüzde 37, en yüksek yüzde 40 olarak gerçekleştiği belirtildi. Vade tarihi ise 5 Mart 2027 olarak açıklandı. Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgilere göre; maliyenin maaş tablosunda 51 siyasiye ayda 29 milyon 98 bin lira ödendiği belirtiliyor. Kadrolu 5 bin 723 memura bir milyar 339 milyon, 4 bin 858 öğretmene bir milyar 192 milyon, dış temsilciliklere 32 milyon 374 bin, engellilere 54 milyon 748 bin lira ödeniyor. Emekli memurlara ödenen aylık maaş tutarı ise bir milyar 521 milyon lira.

Maaş ve ödemelerin dağılımı

Memur kadrosu

Siyasiler: 51 kişi – 29 milyon 98 bin 707 TL

Öğretmenler: 4 bin 858 kişi – 1 milyar 192 milyon 537 bin 403 TL

Dış temsilcilikler: 71 kişi – 32 milyon 374 bin 972 TL

Kadrolu memurlar: 5 bin 723 kişi – 1 milyar 339 milyon 71 bin 357 TL

Engelliler: 283 kişi – 57 milyon 748 bin 833 TL

Diğer kadrolu memurlar: 3 bin 633 kişi – 917 milyon 115 bin 787 TL

Geçici memurlar

Sözleşmeli memurlar: 426 kişi – 123 milyon 497 bin 537 TL

Geçici memurlar: 806 kişi – 176 milyon 335 bin 434 TL

Diğer geçici memurlar: 1 bin 407 kişi – 311 milyon 321 bin 595 TL

Özelleştirme kapsamındakiler: 333 kişi – 75 milyon 30 bin 349 TL

İşçiler

Kadrolu işçiler: 408 kişi – 102 milyon 630 bin 215 TL

Geçici işçiler: 1 bin 839 kişi – 343 milyon 529 bin 60 TL

Engelli işçiler: 40 kişi – 5 milyon 809 bin 342 TL

Diğer işçiler: 933 kişi – 185 milyon 132 bin 321 TL

Emeklilere

Emekli memurlar: 10 bin 355 kişi – 1 milyar 521 milyon 731 bin 911 TL

Belediye emeklileri: 424 kişi – 63 milyon 357 bin 908 TL

Mücahit emeklileri: 780 kişi – 49 milyon 626 bin 260 TL

Emekli Sandığı Fonu: 4 bin 785 kişi – 879 milyon 873 bin 484 TL

Cemile yardımı alanlar: 5 kişi – 207 bin 486 TL

Destek alanlar

Muhtaç yoksullar: 4 bin 320 kişi – 136 milyon 100 bin 841 TL

Koruyucu aileler: 24 kişi – 1 milyon 586 bin 979 TL

Engelliler: 5 bin 994 kişi – 255 milyon 221 bin 889 TL

Şehit eşi, malul, mücahit gazi ve ebeveynleri: 603 kişi – 57 milyon 829 bin 758 TL