48 yılın özeti

Mehmet KARA

Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu, engelli bireylerin, istihdam, eğitim, ulaşım, dolaşım ve erişimde yaşadıkları sorunlara dikkat çekerek, çözümü için gerekli gördükleri yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesini de içeren taleplerini yineledi.

Kıbrıs Türk Görmezler Derneği Mehmet Ali Tatlıyay Eğitim Kültür Salonu’nda, Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu’na bağlı dernek başkanları ve temsilcilerinin katılımlarıyla basın toplantısı yapıldı.

Toplantıda, bir kez daha engellilerin sorunlarına dikkat çekildi, beklentilerini içeren 13 maddelik istem paketi paylaşıldı.

Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu ve Kıbrıs Türk Görmezler Derneği Başkanı Derviş Yücetürk, yaptığı açıklamada, 48 yıldır sorunların devam ettiğini kaydetti.

“600 engellimiz iş ve aş beklemektedir.” diyen Yücetürk, 2006’dan beri kamuda tatminkâr olarak engelli istihdamının yapılamamasının kendilerini derinden yaraladığını söyledi.

13 maddelik istem paketi

Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu Yönetim Kurulu’nun aldığı kararla açıklanan 13 maddelik istem paketi ise şöyle:

1. Engellilerin genel sorunlarını çözecek Engelliler Dairesi’nin acilen kurulması.

2. Bugüne kadar kamuya yapılmayan yeterli engelli istihdamın acilen yapılması ve sağlık kurulu raporu nedeniyle istihdam edilemeyen engellilere de asgari ücret düzeyinde nakdi yardım sağlanması.

3. 26 Eylül 2024’te inşası tamamlanmadan kısmen hizmete açılan Engelsiz Yaşam Evi’nin tüm bölümleriyle birlikte hizmet verebilmesi için gerekli inşaatların tamamlanması ve gerekli olan personel ve teşkilat yasalarının bir an önce meclisten geçirilip yasallaşması.

4. KKTC Meclisi’nden geçen B.M. Engelli Hakları Bildirgesi’nin acilen uygulanması için gerekli tüzüklerin ivedilikle çıkarılması.

5. Engellileri Koruma, Rehabilite ve İstihdam Yasası altında mevcut olan Derecelendirme, İş koşulları ve Nakdi Yardımlar Hak ve Ödevler Tüzükleri’nin iyileştirilmesi ve yasallaşmış olan Özel Eğitim Yasası ile ilgili tüzüklerin bir an önce tamamlanıp çıkarılması.

6. Engelli yurttaşlarımızın kamuya açık alanlarda ve kamuya yönelik hizmetlerden eşit şekilde yararlanmalarını engelleyen ulaşım, dolaşım ve erişim sorunlarına ivedi çözüm getirilmesi.

7. Özel bakıma gereksinimleri olan engellilerin ailelerinin maddi durumuna bakılmaksızın bakıcılarına asgari ücret düzeyinde maaş bağlanması.

8. Yaşamlarını nakdi yardımla sürdüren engellilere elektrik, su ve telefon gibi gerekli muafiyetlerin acilen sağlanması.

9. İlçe merkezlerinde bulunan özel eğitim okullarına ve/veya kaynak sınıflara ve/veya kaynaştırılmış eğitime devam eden engelli çocukların tamamının ulaşımlarını sağlayacak servislerin konulması ve servislerde bakıcı olması.

10. Bakanlar Kurulu kararı ile 1985 yılında Kıbrıs Türk Görmezler Derneği’ne tahsis edilen merkez bina ve okul arsasının bir an önce tapusunun verilmesi için gerekli yasal işlemlerin yapılması.

11. Kaynaştırılmış eğitime giden engelli çocukların gölge öğretmenliklerini yapacak olan kişilerin ödeneklerinin verilebilmesi için yasal düzenlemenin yapılması.

12. Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu’na bağlı Kıbrıs Türk Zihinsel Engelliler Derneği, Umut Otizm ve Engelli Aileleri Dayanışma Dernekleri’ne yer veya bina tahsis edilmesi için acilen gereğinin yapılması.

13. Engellilerin sorunlarını gerçek anlamda çözecek olan, engellileri koruma rehabilite ve istihdam yasası altında oluşturulan Engelliler Komitesi’nin koordinatör Bakanlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde en az 2 ayda bir toplanmasının acilen sağlanması.”