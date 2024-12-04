3 gün daha tutuklu

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Lefkoşa’nın Arasta bölgesinde bulunan Bandabulya çarşısında Baki Afrikan isimli markette ele geçirilen kaçak ürünlerle ilgili soruşturma sürüyor.

Tasarrufunda ne olduğu belli olmayan sıvı, hap ve toz bakım ürünleri ele geçirilen Morufat Tenitope Alabi gümrüksüz mal tasarrufu suçundan dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 21 Kasım 2024 tarihinde saat 12.30 sıralarında Bandabulya'da bulunan Baki Afrikan Market isimli iş yerinde arama yapıldığını söyledi. Polis, yapılan kontrolde Alabi’nin tasarrufunda gümrüğü ödenmemiş 120 adet muhtelif markalarda kişisel bakım ürünleri, 15 adet muhtelif markalarda elektronik kişisel bakım ürünleri, 13 adet şişe içerisinde kahverengi sıvı, şurup, içerisinde beyaz toz ve hap bulunan kavanozlar, tespit edilerek emare olarak alındığını söyledi. Polis, işletme sahibi Abdülbaki Dilekçi ile orada çalışan Alabinin tutuklandığını belirtti. Polis memuru, işlelkte sahibinin 22 Kasım’da mahkemeye çıkarılarak, teminatla serbest bırakıldığını, Alabi hakkında ise 3 gün ek süre alındığını kaydetti. Polis, bu süre içerisinde ele geçirilen sıvı, toz ve şurupların analize gönderildiğini ancak sonuçların henüz çıkmadığını belirtti. Polis, zanlı Alabi’nin ikinci kez mahkemeye çıkarılarak, 8 gün ek süre alındığını ancak bu süre içerisinde analiz sonuçlarının belli olmadığını açıkladı.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, ürünlerin nereden temin edildiğine dair araştırma yapılacağını, beklenen analiz sonuçları olduğunu, İlaç ve Eczacılık Dairesinden bilgi beklediğini açıkladı. Polis, zanlının ürünleri birinden aldığını söylediğini ancak isim vermediğini, ayrıca bu tarz ürünlerin daha önce gümrükten geçirilip geçirilmediğini, geçirildiyse nasıl geçirildiğini araştıracaklarını ifade ederek, 3 gün ek süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.