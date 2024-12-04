100 bin TL ödedi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da bir apartman dairesinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından, 150 gram hintkeneviri türü uyuşturucu maddeyle yakalanan Muhammed Marwan Şahinov, dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Mehmet Şemet, 22 Kasım’da, zanlının, İsmet İnönü Bulvarı üzerinde, kalmakta olduğu apartman dairesine yapılan baskında, çalışma masası üzerindeki kavanoz içerisinde, 150 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulduklarını anımsattı.

Soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis, uygun teminat talebinde bulundu. Mahkeme, zanlının 100 bin TL ödemesi şartıyla davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.

