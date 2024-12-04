Kilosu 35 TL

Ömer KADİROĞLU

Patates fiyatlarının 100 lirayı aşması üzerine Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) tarafından ithal edilen 100 ton ürün pazartesi günü teslim alındı. Analizleri yapılan ve sorunsuz bir şekilde TÜK’ün ambarlarına indirilen patateslerin bugün itibariyle satışına başlanacağı bildirildi. İkinci parti 100 ton patatesin de adaya getirilmesi için çalışmaların devam ettiği belirtildi. TÜK Başkanı Gürsel Uzun geçtiğimiz hafta Diyalog’a yaptığı açıklamalarda patateslerin Türkiye’den 14 liraya alınacağını ve tüm masrafları ile birlikte 35 TL’ye tüketiciye ulaşacağını söylemişti.