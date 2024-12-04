Üstel: Karar çıkabilir

İsias Otel davasının beşinci duruşması dün gerçekleştirildi. Bir sonraki duruşması 24 Aralık tarihine ertelendi. Başbakan Ünal Üstel, İsias duruşması sonrası yaptığı açıklamada, bu yargılamanın, Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşanacak doğal afetlerde böyle felaketlerin bir kere daha yaşanmaması adına bir örnek olacağını düşündüğünü belirtti.

Üstel, 24 Aralık’ta herkesi manen rahatlatacak bir karar çıkacağı yönündeki umudunu ifade etti.

Türkiye’de 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremde, Adıyaman İsas Otel’de hayatını kaybeden Şampiyon Melekler ve tur rehberleri ile 10 yaralının aileleri, dava öncesinde mahkeme önünde toplanarak bir önceki davalarda olduğu gibi depremde kaybettikleri canlarının resimlerini girişe sıraladı.

Ellerinde; “Kamu Görevlileri Yargılansın”, “Kader Değil Cinayet”, “ İsias Otel sektörünün felaketidir”, “Turist rehberleri adalet bekliyor”, “ Şampiyon Melekler adalet bekliyor”, “Bilirkişi raporunu hazırlayanlar mahkemeye gelecek mi?” “İsias ortak davamız”, “Deprem Suçluları Taksir Değil Olası Kast ile Yargılansın”, yazılı pankartlar taşıyan aileler, mahkeme önüne geldi.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya, duruşma öncesi açıklama yaparken, Rehberler İçin Adalet Platformu da mahkeme önünde hazır bulundu.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya, son çıkan bilirkişi raporunun İsias davasındaki adalet arayışı için güçlü bir temel sunduğunu vurguladı.

Savcılık tarafından “Bilinçli taksir” suçlaması yapıldı

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşülen İsias Otel davasının beşinci duruşmasında savcı mütalaasını bilinçli taksir suçlamasıyla yaptı.

Davanın beşinci duruşması Türkiye saatiyle 10.00’da başladı. Dokuz Eylül Üniversitesi/İstanbul Teknik Üniversitesi heyeti tarafından hazırlanan ve 28 Ekim’de açıklanan bilirkişi raporundan sonraki ilk duruşma olma özelliğini taşıyan duruşmada ilk sözü alan cumhuriyet savcısı, İsias Otel'in 6 Şubat 2023’te Türkiye meydana gelen iki depremden ilkinde yıkılması üzerine başsavcılığın soruşturma başlattığını belirtti.

Yeni bilirkişi raporunu okuyup, kusurları sıralayan savcı, otel sahiplerinin de arada sırada otelde kalmasını hafifletici bir neden olarak ortaya koyup, mütalasını bilinçli taksir suçlamasıyla yaptı.

Sanıkların ayrı ayrı af sınırından uzaklaştırılarak, tutukluluklarının devamına, tutuksuz sanıkların adli kontrol şartlarının devamını talep eden savcı, binanın mimar ve mühendisleri Hasan Arslan, Halil Bağcı, Erdem Yıldız ve Mehmet Göncüoğlu’nun ise meslekten men edilmesini istedi. Sanıkların tutuklu bulunduğu sürenin, alacakları cezadan düşürülmesi de talep edildi.

Aileler “olası kasttan” yargılama istiyor

Ailelerin avukatları sanıkların olası kasttan yargılanmasını ve mütalaaya karşı süre talep etti.

Savcılığın "bilinçli taksir" suçlaması yaptığı mütalaasının ardından söz alan ailelerin avukatları, kamı görevlilerine de soruşturma açılarak, kamu görevlileri dosyasının davayla birleştirilmesi, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamı ve tutuksuz sanıkların da tutuklanması talebinde bulundu.

Avukat Yiğit Gökçehan Koçoğlu, savcılığın, “olası kast” olamayacağını dayandırdığı sebeplerden, “kendileri de arada sırada otele gidiyorlardı ve kalıyorlardı” görüşüne katılmadıkları ifade etti. Koçoğlu, kamu görevlileriyle ilgili dosyanın davayla birleştirilmesi gerektiğini, aksi takdirde yargılamanın eksik kalacağını dile getirdi.

Fennî mesul (inşaat mühendisi) Halil Bağcı’nın tahliye edilmesinin yanlış bir karar olduğunu söyleyen Koçoğlu, statik hesaplamalarda Halil Bağcı’nın eksik ve hatalı rapor verdiğinin açıkça ortada olduğunu kaydetti. Koçoğlu, ara kararda olası kasttan ek savunma hakkı verilmesi istedi.

Avukat Tan Okay da, mütalaaya karşı yazılı talepte bulunacaklarını söyledi. Okay, sanıkların, bilinçli taksirden yargılanıp ceza almalarının vicdanları rahatlatmayacağını kaydetti.

Avukat Fatih Turan da, “Bu davadan çıkacak emsal kararla, sizlerden çocuklarınıza miras bırakmanızı istiyoruz” diye konuştu.

Turan, belediye personeliyle depreme geç veya hiç müdahale etmeyen AFAD personeli hakkında da dava açılmasını istedi.

Duruşma 24 Aralık’a ertelendi

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşülen İsias Otel davasında, yaklaşık 45 dakika ara ardından toplanan mahkeme heyeti, ara kararı açıkladı.

Tutuklu sanıklar Ahmet Bozkurt, Mehmet Fatih Bozkurt ve Erdem Yıldız’ın tutukluluk hallerinin, 8 sanığın adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmasının devamına karar verildi.

Mahkemede bilirkişi raporuna ilişkin taleplerin reddi, kamu görevlileri ile ilgili soruşturmanın akıbetinin de sorulmasını karara bağlandı.

Karar duruşması olabilecek duruşma, 24 Aralık saat 10.00’a ertelendi. Bir sonraki dava iki günü aşmamak kaydıyla bitirilecek şekilde olacak.



Başbakan Üstel: Adalet tecelli edecek

Başbakan Ünal Üstel, İsias duruşması sonrası yaptığı açıklamada, bu yargılamanın, Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşanacak doğal afetlerde böyle felaketlerin bir kere daha yaşanmaması adına bir örnek olacağını düşündüğünü belirtti.

Yaptığı açıklamada, 6 Şubat 2023'te yaşanan asrın felaketinde 50 bine yakın kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Üstel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin de evlatlarını, Şampiyon Melekleri yitirdiğini ifade etti.

O günden bugüne verilen mücadeleye işaret eden Üstel, iktidarıyla muhalefetiyle duruşmaları yerinden takip ettiklerini anımsattı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bu davada bütünleştiğini tek yürek olduğunu kaydeden Üstel, “Bu çocuklar bizim ülkemizin çocuklarıdır. Bizim evlatlarımızdır, yavrularımızdır. Onların acısını unutmayacağız” şeklinde konuştu.

Bu acıya neden olanların yargılanması için Türkiye Cumhuriyeti adaletine sığındıklarını anlatan Üstel, bugünkü duruşmada da sanıkların tutukluluğunun devamına karar verildiğini belirtti. Sonraki duruşmanın iki gün sürebileceğini ve davanın o duruşmada sonuçlanabileceğini anlatan Başbakan Üstel, Kıbrıs Türk halkı tarafından dört gözle beklenen cezanın verilmesi temennisini ifade etti.

“Bu yargılama, bir örnek olacak”

Böylece en azından manen bir huzur bulunabileceğini anlatan Üstel, “Ama en önemlisi bu yargılama, Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşanacak doğal afetlerde böyle felaketlerin bir kere daha yaşanmaması adına bir örnek olur diye düşünüyorum” dedi.

Davayı hem bir başbakan hem de bir baba olarak takip ettiğini ifade eden Üstel, “Biz halkımızla, hukukçularımızla, siyasi partilerimizle burada olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Türkiye Cumhuriyeti'nin adaletine güveniyoruz. Adalet tecelli edecek” diyen Üstel, 24 Aralık’ta herkesi manen rahatlatacak bir karar çıkacağı yönündeki umudunu ifade etti.

Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2024, 09:54