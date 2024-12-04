286 bin liraya el konuldu

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da bir mağazada çalışan Nazif Koreli ile Yıldız Koreli çiftinin, para ve eşya çaldıkları ileri sürüldü. İlk tespitlere göre 15 bin TL ile birçok ürün çaldığı belirlenen çiftin evinde yapılan aramada, 286 bin 230 TL, 550 sterlin, 300 euro ve 114 dolar parayla, çok sayıda takı bulunarak emare alındı. Haklarında soruşturma başlatılan zanlılar dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Salih Fidan Ersan, zanlıların, 8 ile 27 Kasım tarihleri arasında, müstahdemi oldukları mağazada, sirkat suçlamasıyla mahkeme huzurunda bulunduklarını belirtti. Polis memuru, Nazif Koreli’nin, satıştan elde ettiği 15 bin TL’yi sirkat ettiğini, Yıldız Koreli’nin ise mağazadaki ürünleri, dükkan sahibinden izinsiz çıkararak çaldığını tespit ettiklerini açıkladı.

Şikayet üzerine zanlıların önceki gün gözaltına alındığını belirten polis, zanlıların İskele’ye bağlı Boğaz’daki evlerinde, 286 bin 230 TL, 550 sterlin, 300 euro ve 114 dolar paranın yanı sıra, çok sayıda takı ve zücaciye eşyası bulunarak emare alındığını açıkladı. Soruşturmanın yeni başladığını bildiren polis, mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

