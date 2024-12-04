Çarşının güneye kaymasına göz yuman hükümete et sorununun çözümü konusunda bir kez daha ‘5’li toplantı’ çağrısı yapıldı.

Diyalog Medyaya konuşan Hayvancılar Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, Tarım, Ekonomi ve Maliye Bakanlarını ‘et sorununu çözmek için’ bir kez daha masaya çağırdı. Naimoğulları “Elde kalan 10 bin kuzunun satılması halinde hem üretici, hem de kasaplar rahatlayacak. Halk güneye gitme ihtiyacı duymayacak” dedi.

Kasaplar Birliği Başkanı Raşit Şenkaya da “5’li kuzu masasına” tam destek verdiklerini söyledi. Şenkaya, devletin mali destek vermesi halinde kuzu eti fiyatının 500 liraya kadar düşebileceğini ifade etti. Gelinen noktada soruna acil çözüm getirilmesi için hükümetin adım atması, Başbakan Ünal Üstel’in konuyu ciddiyetle ele alması isteniyor.

Kuzular koç oldu

Tv2020’de Gündem Özel programına canlı telefon bağlantısıyla katılan Naimoğulları şunları söyledi:

“Elimizde 10-15 bin adet canlı hayvan vardır. Kuzuları satamıyoruz.

Kuzular koç oldu, üreticiler her gün arıyor, elimizde kuzular, oğlaklar var diyor. Daha önce aralık aylarında elimizdeki tüm canlı hayvanları satardık ama şimdi kasaplara 240 liraya dahi veremiyoruz.

Beklentimiz 13’üncü maaşlardır ama korkarım ki halk maaşları alıp, yine güneye gidecek.

Acil bir çözüm bulunması gerekiyor. Geçen hafta Tarım Bakanı Hüseyin Çavuş, Lefkoşa ve Güzelyurt’ta eti ve süt için toptan satış yeri açacağını söyledi. Ama bu açıklamalar halkı oyalamaktan başka bir şey değildir. Ekonomi ve Maliye Bakanlarına yaptığımız 5’li kuzu masası çağrısı da yanıt bulmamıştır.

Oysa ki gelsinler, oturup konuşalım. Hayvancıya teşvik versinler, kuzunun fiyatını 220-230 liraya satarız. Kasaplara da fiyat sınırı getirirler, güneyde ne kadarsa burada da o fiyata satarlar o zaman sorun çözülür.”

Naimoğulları, hayvancıdan 240 liraya kuzu alan kasapların 550-600 liraya satış yapabileceğini de söyledi. Birlik başkanı Naimoğulları, “240 liraya alınan kuzu, 60-65 kilodur. Karkas hali 460 liradır. Kasap maliyet ve karını koysa maksimin 600 liraya satması gerekir. Birçok kasap 700-800’e kuzu eti satıyor, denetim yok. Madem denetim yok o zaman canlı kuzu için destek versinler, halk güneye gitmesin” dedi.

Birlik Başkanı Naimoğulları, “Eğer etimizi hızlı bir şekilde pazarlayamazsak hayvancı kötü bir duruma gelecek”dedi.

5’li kuzu mamasına oturmaya hazırız

Kasaplar Birliği Başkanı Raşit Şenkaya da “5’li kuzu masasına” tam destek verdiklerini söyledi. Şenkaya, devletin mali destek vermesi halinde kuzu eti fiyatının 500 liraya kadar düşebileceğini ifade etti.

Şenkaya şunları söyledi:

“Naimoğulları, “kasap kuzuyu 240 liraya aldığı zaman, 550- 600 liraya satabilir” dedi. Ancak 240 liraya alınan etin maliyeti 540 liradır. 15 lira kesim parası, 10 lira stopaj parası vardır. Yüzde 25’in altında bir satış maliyeti ile kimse dükkan çalıştıramaz. Bu nedenle 680 liranın altında satamayız. Kuzu 200 lira olsa kasap 550 liraya satar. Yeter ki insanlar geri gelsin, biz de sürümden kazanalım. Herkesin fedakarlık yapması lazım. 5’li kuzu masasına oturmaya hazırız. Hatta herkesten daha masaya oturmaya hazırız. “

Kaçan müşteri geri gelmedi

Et satışlarında düşüş olduğunu kaydeden Şenkaya, “Ocak ayından marta kadar müşteri güneye kaçtı, o gidenler de geri gelmedi. Mayıs, haziran ve temmuz aylarında narh uygulaması yapıldı, buna rağmen müşteri geri gelmedi” dedi.

Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2024, 09:54