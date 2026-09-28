Başbakan Ünal Üstel, Genç Gelecek projeleri kapsamında hayata geçirilecek “Genç Konut” projesiyle 5 bin sosyal konut yapılacağını söyledi. Üstel, böylelikle gençlerin konut sahibi olmasının hedeflendiğini açıkladı. Üstel, konutların satın alma koşullarının gençlere özel olacağını ve önemli kolaylıklar sağlanacağını belirtti.
UBP’den verilen bilgiye göre; Başbakan Ünal Üstel gençlerle kahvaltıda bir araya gelerek, Genç Gelecek projeleri kapsamında hayata geçirilecek ilk projeyi açıkladı.
Üstel, 12 Ekim’de yeni bir KKTC vizyonu ile hayatı kolaylaştıracak projeleri kamuoyuyla paylaşacaklarını ifade etti.
Gençlere yönelik projelerin yeni dönemde öncelikli olacağını belirten Üstel, ailelerin çocuklarının eğitimi ve geleceği için büyük emek ve fedakarlık gösterdiğini kaydetti.
Ailelerin yükünü hafifletecek projelerle geleceklerini söyleyen Üstel, “Bugün, Genç Gelecek projelerimizin ilkini açıklıyorum. Önümüzdeki dönemde gençlerimize özel 5 bin sosyal konut üreteceğiz. Projemizin adı Genç Konut. Satın alma koşulları gençlere özel olacak ve önemli kolaylıklar sağlayacak” dedi.
Üstel, projenin tüm ayrıntılarının ilerleyen süreçte kamuoyuyla paylaşılacağını belirterek, gençlerin yeni bir hayat kurarken en temel ihtiyaçlarından biri olan barınma konusunda devletin gereğini yerine getireceklerini ifade etti.
5 bin konut yapılacak
Başbakan Üstel ‘Genç Gelecek’ projesinin ilk adımını açıkladı
Başbakan Ünal Üstel, Genç Gelecek projeleri kapsamında hayata geçirilecek “Genç Konut” projesiyle 5 bin sosyal konut yapılacağını söyledi. Üstel, böylelikle gençlerin konut sahibi olmasının hedeflendiğini açıkladı. Üstel, konutların satın alma koşullarının gençlere özel olacağını ve önemli kolaylıklar sağlanacağını belirtti.
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YORUMLAR
Vatandaş - 13 saat Önce
Vatabdaş olarak soruyoruz ; Yapılacaksa eğer,bu konutlar Ünal Üstel denen vordonun Mandirga'dan getirdiği mallar üzerine mi,yoksa yanındaki ayıların toprakları üzerine mi,yoksa rum malları üzerine mi yapılacak? Boşorokko Ünal'dan cevap bekliyoruz..
Hippo - 10 saat Önce
Evler veya Konutlar TMK çalıştırılmadan Rum Malları Üzerinde yapılacak !
Bedelini ise Gelecekte Kapı dışarı Edilecek olan Kıbrıslı Türkler ödeyecek !
Öz - 8 saat Önce
Hazır müteahhitlerin elinde satılamayan yığınla boş konut yok mu? Sen onu tüket önce de sonra sosyal konut için konuş. Kaldı ki Kıbrıslılar sosyal konutlarda yaşamak istemez1974 öncesi yapılan göçmen evleri bile sosyal konut denen kibrit kutusu şeklindeki kötü yapılan apartman dairelerinden çok daha güzeldi
Magusalı - 1 saniye Önce
Et kaçakcılığı, süt kacakcılığı, zepze kaçakcılığı, insan kaçakcılığı. Her çeşit gayrıyasallıkla iç içe bir hükümet.
Ali Baba ve Kırk Haramiler..Kaybetme korkusu ile götünüz gidip geliyor a be eşkiyalar ama ölümün ecele faydası yok.! Yargıç önüne çıkacağınız ve yargılanacağınız günleri görmek için sabırsızlıkla bekliyoruz..