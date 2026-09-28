5 bin konut yapılacak

Başbakan Ünal Üstel, Genç Gelecek projeleri kapsamında hayata geçirilecek “Genç Konut” projesiyle 5 bin sosyal konut yapılacağını söyledi. Üstel, böylelikle gençlerin konut sahibi olmasının hedeflendiğini açıkladı. Üstel, konutların satın alma koşullarının gençlere özel olacağını ve önemli kolaylıklar sağlanacağını belirtti.

UBP’den verilen bilgiye göre; Başbakan Ünal Üstel gençlerle kahvaltıda bir araya gelerek, Genç Gelecek projeleri kapsamında hayata geçirilecek ilk projeyi açıkladı.

Üstel, 12 Ekim’de yeni bir KKTC vizyonu ile hayatı kolaylaştıracak projeleri kamuoyuyla paylaşacaklarını ifade etti.

Gençlere yönelik projelerin yeni dönemde öncelikli olacağını belirten Üstel, ailelerin çocuklarının eğitimi ve geleceği için büyük emek ve fedakarlık gösterdiğini kaydetti.

Ailelerin yükünü hafifletecek projelerle geleceklerini söyleyen Üstel, “Bugün, Genç Gelecek projelerimizin ilkini açıklıyorum. Önümüzdeki dönemde gençlerimize özel 5 bin sosyal konut üreteceğiz. Projemizin adı Genç Konut. Satın alma koşulları gençlere özel olacak ve önemli kolaylıklar sağlayacak” dedi.

Üstel, projenin tüm ayrıntılarının ilerleyen süreçte kamuoyuyla paylaşılacağını belirterek, gençlerin yeni bir hayat kurarken en temel ihtiyaçlarından biri olan barınma konusunda devletin gereğini yerine getireceklerini ifade etti.

