5 bini az buldu

Suna ERDEN

Alayköy Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir iş yerinde avans anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada patronunu bıçaklayan Bülent Gülbahar (39) dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlı tutuklu yargılanmak üzere bir ayı aşmayan süreyle cezaevine gönderilirken, işverenin 5 bin TL avans verdiği, bunu az bulan Gülbahar’ın daha fazlasını talep ettiği, patronu vermeyince tartışma yaşandığı öğrenildi.

Duruşmada olguları aktaran polis; olayın 30 Haziran 2025 tarihinde, saat 21.00 sıralarında Alayköy Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir işyeri içerisinde meydana geldiğini söyledi. Polis; aralarında avans konusunda yaşanan tartışma sonucu zanlı ile işvereni C.M.’nin (E-38) birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine vurmak suretiyle kavga ettiklerini belirtti. Polis; kavga esnasında zanlının bıçak ile C.M.’yi yaralayarak, sol dizinde 5 santim, bacağında 4 santim ve sol bacak üst arka kısımda 2 santim kesi oluşmasına neden odluğunu kaydetti.

Polis; C.M.’nin aynı gün Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde muayene edildiğini, hayati tehlikesi bulunmadığından dolayı yapılan tedavinin ardından hastaneden ayrıldığını ifade etti. Polis memuru; zanlının ise aynı gün Alayköy Sanayi Bölgesi içerisinden tespit edilerek tutuklandığını belirtti. Zanlının itiraf niteliğinde gönüllü ifade verdiğini kaydeden polis; akabinde Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde doktor kontrolünden geçirilerek darp ve cebir izi raporları temin edildiğini açıkladı. Polis; hem zanlıdan hem de C.M.’den tetkik için kan örneği alındığını ifade etti. Polis; 1 Temmuz 2025 tarihinde Alayköy Sanayi Bölgesi’nde yapılan aramada olayda kullanılan 30 santimlik bıçağın bulunarak emare alındığını kaydetti. Polis; ayrıca zanlının olay anından giydiği kıyafetlerin de bulunarak emare alındığını söyledi.

Bir ayda yargı

Zanlının mahkemeye çıkarılarak 3 gün ek tutukluluk emri alındığını kaydeden polis, bu süre içerisinde 6 kişiden ifade temin edildiğini kaydetti. Polis; zanlının 29 Haziran’da ülkeden çıkış yaptığını, 30 Haziran’a giriş yaptığını ve aynı gün suç işlediğini söyledi. Polis; zanlının ülkeye turist vizesiyle giriş yaptığını belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Savcı Ali Hidayet; zanlının giriş-çıkışıyla ilgili polise soru yöneltti. Polis, zanlıya çalışma izni çıkarılacağını; bu nedenle 29 Haziran’da çıkıp, 30’un da döndüğünü söyledi.

Mahkeme; zanlının bir ayı aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

