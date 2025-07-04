‘Altın ve döviz’

Ömer KADİROĞLU

Türk Lirası mevduatlarda faiz oranı yüzde 50’ye kadar yükseldiği halde vatandaşların büyük bir kısmı parasını altın veya döviz hesabında değerlendirmeyi tercih ediyor. Vatandaşlar; Türk Lirası’nın herhangi bir kriz karşısında ciddi değer kaybına uğrayacağını düşünerek, yüksek faize rağmen TL hesabı açmaktan çekiniyor.

Kuzey Kıbrıs’ta ev alım ve satımında, kiralamada ve ithal eşyalarda fiyatların İngiliz Sterlini olarak belirlendiğine dikkat çeken vatandaşlar, bu gerçek karşısında döviz mevduatlarının Sterlin üzerinde yoğunlaştığını vurguluyor. Doların son bir yılda en az kazandıran döviz olması nedeniyle Sterlin’den sonra Euro tercih ediliyor.

Vatandaşlar ne dedi?..

Ayşe Erişen

“Bugün 5 milyon param olsa dövize yatırım yapardım. Şu an için döviz ve altın daha iyi yatırım olarak görünüyor. Bu konuda daha çok eşim karar veriyor ben de ona uyum sağlıyorum.”

Münevver Gürcan

“Eğer 5 milyon liram olsaydı dövize yatırım yapardım çünkü her gün kur yükseliyor. Ya da Türk koçanlı mal alıp yatırım yapardım. İş insanı olduğum için sürekli piyasayı takip ediyorum. Daha çok eşim bu işlerle ilgileniyor; o nedenle eşim ne olacağına karar veriyor ben de ona uyuyorum.”

Bahriye Okyay

“Altına çok düşkünlüğüm yok ancak yatırım olarak tercih ederdim. Bu konuda fikir aldığım biri yok sadece kendi araştırmalarıma göre bu kararı verirdim. Şu an için yatırım yapmamız pek de mümkün olmuyor çünkü hayat pahalılığından dolayı sadece temel ihtiyaçlarımızı karşılayabiliyoruz.”

Şifa Demirkent

“Benim 5 milyon TL param olsa Sterline veya altına yatırım yapardım. Türk Lirası olarak yatırım yapmazdım çünkü her gün değer kaybediyor. Kararımı çıkan haberlere ve yapılan açıklamalara göre veriyorum. Ancak bu zamanda yatırım yapmak mümkün değil; ihtiyaçlarımızı ve mutfak masraflarını ancak karşılayabiliyoruz.”

Sema Topuzlu

“Bugün 5 milyon TL param olsa altına yatırım yapardım. Yurt dışı döviz kurlarına çok güvenmiyorum. TL de olabilir ancak; altın şu an için iyi bir yatırımdır. Bu konudaki kararımı çıkan haberlere ve yapılan açıklamalara göre veriyorum. Ben şu ana kadar hep altına yatırım yaptım, çevremdekilere de her zaman altına yatırım yapmaları önerisinde bulunuyorum.”

Özkan Karadağ

“Bugün 5 milyon param olsa yüzde 46 faizle mevduat hesabı açardım. Altın ve dövize pek güvenmiyorum. Mevduat daha garanti kazanç vardır. Bu konuda kendi fikirlerimi uyguluyorum çünkü banka çalışanıyım ve TL yatırımı daha mantıklı buluyorum.”

Adem Başarır

“Bugün 5 milyonum olsa dövize yatırım yapardım. Döviz sürekli artıyor o nedenle daha karlı görüyorum. Param olsa dövize yatırım yapardım. Şu ana kadar herhangi bir yatırımım yok çünkü emekli maaşı alıyorum ve ihtiyaçlarımı ancak karşılıyor.”

Naim Konyalıoğlu

“5 milyon param olsa TL yerine dövize yatırım yapardım. TL eriyor ve uzun vadede bir anlamı kalmıyor. Bu konuda konuştuğum kişilerden ve yaptığım araştırmalardan fikir alıyorum. Sterlin herkesin önceliği ama Euro da iyi bir yatırım aracı. Bu güne kadar bir yatırımım olmadı. Yeni emekli oldum ve bir tazminatım var onun dışında bir yatırımım yoktur. Maaşı hemen bitiyor, nasıl yatırım yapalım.”

Mükerrem Kartal

“Altına yatırım yaparım çünkü altın; bir savaş durumu bile olsa kullanılabilir bir değerdir. Türk Lirası kısa vadede karlı olabilir ancak uzun vadede mutlaka TL kaybediyor o nedenle altını tercih ederdim. Bu konuda daha önce yaşadığım deneyimler ve yaptığım hatalardan dolayı tecrübe edindim. Yatırım olarak şu ana kadar yapabildiğim ev almak oldu.”

Yaşar Demir

“Bugün 5 milyonum olsa altın ve dövize yatırım yapardım ancak para olması lazım. Para olmadıktan sonra neye yatırım yapacağız ki. Bu konuda fikir aldığım danıştığım biri yok, sadece haberler ve açıklamalardan edindiğim bilgiler doğrultusunda TL’ye yatırım yapmazdım. Şu ana kadar bir yatırım yapamadım ancak işim gereği balıkçılık malzemelerine yatırım yapıyorum.”