50 bin TL ödedi

Lefkoşa’da trafikte yaşanan tartışma sırasında silah göstererek bir kişiyi vurmakla tehdit ettiği iddiasıyla tutuklanan 65 yaşındaki M.E.E. şikayet üzerine tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı. Zanlı, "Korkutmak maksadıyla silah taşıma" ve "şiddet kullanma tehdidi" suçlarından yargılanmak üzere teminata bağlandı. Zanlının olayda kullandığı silahın ruhsatlı olduğu açıklanırken, tartıştığı şahsı “Biraz daha yaklaşırsan vuracağım seni" diyerek tehdit ettiği belirtildi.

Mahkemede olguları aktaran Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru; olayın 3 Ağustos 2026 tarihinde saat 14.30 sıralarında Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde meydana geldiğini söyledi. Polis, zanlının trafikte sorun yaşadığı gerekçesiyle aracının sürücü kapısındaki iç cepten ruhsatlı tabancasını çıkararak U.B.'ye gösterdiğini ve "Biraz daha yaklaşırsan vuracağım seni" diyerek şiddet kullanma tehdidinde bulunduğunu ifade etti.

Polis memuru; olayın ihbar edilmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında zanlının aynı gün Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandığını belirtti. Zanlının tasarrufunda bulunan tabanca ile 50 adet merminin emare olarak alındığını kaydeden polis, evinde yapılan aramada ise suç unsuruna rastlanmadığını söyledi.

Polis memuru; zanlıya yazılı dava tebliğ edildiğini ancak suçlamaları kabul etmeyerek tebliği "kabul etmiyorum" şerhiyle imzaladığını aktardı. Soruşturmanın tamamlandığını, zanlının KKTC vatandaşı olduğunu ve benzer suçlardan sabıkasının bulunmadığını belirten polis, uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme; zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 50 bin lira nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin 900'er bin liralık kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

