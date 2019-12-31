50 milyarı mafya yönetiyor

Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yasa dışı bahis konusunda bir soruyu yanıtlarken, “Kıbrıs’ta oluşan bir mafya” bulunduğunu söyledi.

Bakan Soylu, CNN Türk'te katıldığı programda yasadışı bahis konusuna değinerek, bunun boyutunun 50 milyar lira olduğuna dikkat çekti.

Soylu, "Bu, aile kavramını, ticaret kavramını, evlilik kavramını ortadan kaldırıyor” diyerek şunları kaydetti:

“Özellikle Kıbrıs'ta oluşan bir mafya var. Bu konuda ciddi ataklar yaptık. 2020 yılı elimizdeki verileri daha iyi değerlendireceğimiz bir yıl olacak."

Polis yakın takipte

Diyalog’un görüşlerine başvurduğu bir yetkili, KKTC’de Mali Polisin ‘yasa dışı bahis’ olayını yakın takibe aldığını ve bazı sonuçlara ulaştığını; bunlardan birinin işadamı Bulut Akacan’a ait yasa dışiı işletmeler olduğunu söyledi.

Bulut Akacan olayının geliştirilmesi için çalışmaların devam ettiğini, ancak aranan bazı şahısların yurt dışına kaçtığını belirten yetkili, önümüzdeki yıl çok daha etkili girişimlerin yapılacağını, sonuçlanmak üzere olan bazı araştırmaların olduğunu kaydetti.