Ne umdu ne buldu!

Türkiye’den Kuzey Kıbrıs’taki üniversiteye yatay geçiş yaparken, sahte evrak verip 2’inci sınıftan 4’üncü sınıfa atlayan uyanık öğrenci Mohammed Lutfi hakkındaki soruşturma tamamlandı. Yakın Doğu Üniversitesi’nin (YDÜ) 5 yıl eğitim öngören Diş Hekimliği Fakültesi’ne kaydını yaptırıp, bir yıl sonra mezun olmayı planlayan zanlı dün teminat için mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, zanlı Mohammed Lutfi’nin 2019 yılı Eylül ayı içerisinde Türkiye'de Gaziantep Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 2’inci sınıf öğrencisi olduğu bir sırada, 3’üncü sınıf olduğunu gösteren sahte ders dökümünü temin ettiğini belirtti.

Polis, zanlının 06 Eylül 2019 tarihinde ülkeye gelerek, sahte ders dökümlerini Yakın Doğu Üniversitesi’nde görevli memura ibraz edip diş hekimliği 4’üncü sınıfa kayıt yaptırdığını mahkemeye aktardı.

Şimdilik serbest…

Polis, zanlının şikayet üzerine tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının sahte belgeyi Türkiye'de 850 Dolar para karşılığında temin ettiğini beyan ettiğini anlattı. Zanlının 3 gündür tutuklu olduğunu, soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, öğrenci vizesi ile ülkede bulunduğunu belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, 10 bin TL nakit teminat yatırması ve ikamet ettiği adresten izinsiz ayrılmaması koşulları ile zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.