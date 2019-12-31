Yardım bekliyorlar

Hüseyin ÇİÇEK

Ülkeyi etkisi altına alan yağışlar dün Gazimağusa’da su baskınlarına neden oldu, Büyükkonuk- Kaplıca anayolu üzerinde ise toprak kayması meydana geldi. Yağışlar nedeniyle Gazimağusa ve İskele bölgesinde yollar su göletlerine döndü.

Aşırı yağışlar Gazimağusa’da yaşayan 7 çocuklu Mavideniz ailesinin evinin de su altında kalmasına neden oldu.

Mavizdeniz ailesinin yaşadığı evde eşyalar su altında kalırken, yatak ve halılar kullanılamaz hale geldi.

Diyalog’a konuşan Hanife Mavideniz, tüm yatakların ve eşyaların ıslandığını ifade ederek, “Zaten çocuklarım hasta onları nerede yatıracağım. Her yağış sonrası aynı şeyi yaşıyoruz. Yetkililerden yardım bekliyoruz” dedi.

Şimdi ne olacak?

Hanife Mavideniz, evinin su altında kaldığını, kendi uğraşları ile suyu tahliye ettiklerini söyledi.

Eşyaların ıslanarak kullanılamaz duruma geldiğini belirten Mavideniz, “Şimdi kalınacak gibi değil” dedi.

Kış ortasında evlerine giremediklerini kaydeden Mavizdeniz, şunları dile getirdi:

“Yataklar su içinde… Çocuklarım zaten hasta, bu ıslak yataklara nasıl yatacaklar. Yıllardır yardım talebi yapıyoruz, ancak sesimizi duyan yok. Evimiz dere yatağında, gerek belediye gerekse yetkililerden defalarca yardım istedik, ancak kimse yardım etmiyor. Şiddetli yağmur yağarsa daha kötü bir durumla karşılaşabiliriz. Artık bize yardım eli uzatsınlar.”

Mavideniz, başka eve taşınma veya alma gibi maddi imkanları olmadığını belirterek, “Her yağış sonrası aynı çileyi çekiyoruz” dedi.

Yollarda toprak kayması oldu

Bu arada sağanak yağışlardan dolayı yollarda hasarlar oluştu. Büyükkonuk- Kaplıca anayolu üzerinde, Sennaroğlu Restoran önlerinde toprak kayması meydana geldi. Yolda trafik kontrollü olarak sağlanırken, belediye ekipleri duruma müdahale etti.

Ulaşım bir süre Kaplıca- Balalan yolu üzerinden sağlandı.

En fazla Gazimağusa’ya yağdı

Ülke genelinde dün sabah saat 08.00 itibarıyla son 24 saatte en fazla yağışın metrekareye 71 kilogram ile Gazimağusa’da kaydedildiği belirtildi.

Meteoroloji Dairesi’nin yağış raporuna göre diğer bölgelerde kaydedilen yağış miktarı ise şöyle:

“Sipahi 58 kg/m², Ziyamet 52 kg/m², Mehmetçik 42 kg/m², Yenierenköy 36 kg/m², Dipkarpaz, Beyarmudu 29 kg/m², Zaferburnu, Tatlısu 26 kg/m², Geçitkale ,İskele, Kantara 25 kg/m², Akdoğan 23 kg/m², Dörtyol 19 kg/m²”

Meteoroloji Dairesi’nde yapılan açıklama göre de önümüzdeki Pazara kadar sağanak ve yer yer fırtınamsı rüzgar beklendiği belirtildi.