5 bin lirayı  ödeyemedi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da barışma isteğini reddeden eski sevgilisine mektupla ölüm tehdidi gönderen İlgün Ahmadzada, şikâyet üzerine tutuklandı. Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün ek süre talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meseleyi aktaran Adli Şube’de görevli polis memuru Emin Özbilen, zanlının, önceki gün eski sevgilisine, mektup bırakarak öldürmekle tehdit ettiğini söyledi.

Genç kadının şikâyeti üzerine zanlının gözaltına alındığını belirten Özbilen, soruşturmanın tamamlandığını bildirerek, zanlının, mahkemenin uygun göreceği teminat şartlarına bağlanmasını talep etti. Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının, 5 bin TL nakdi kefalet ödemesi şartı ile davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi, ancak kefaleti ödeyemeyen zanlı Merkezi Cezaevi’ne gönderildi.