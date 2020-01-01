Soner Olgun 2019’un son konserini Letafet’te verdi

Ünlü sanatçı Soner Olgun ile yine muhteşem bir Cumartesi gecesi, Merit Park’ta hizmet veren Letafet Lounge Bar eğlenceye doydu.

Soner Olgun 2019 yılındaki son konserinde Letafet Lounge Bar’da sevenleri ile buluştu.

Sevilen sanatçı Soner Olgun kendine özgü yorumu, usta sazı ve geniş repertuvarı ile sevenlerinden tam not aldı.

Dinleyicilerin hep bir ağızdan eşlik ettiği sanatçı Soner Olgun, hem vokalisti hem de eşi olan Özlem Olgun ile birlikte zaman zaman duygusal türkülerle romantizmi zirveye çıkarırken, zaman zaman da hareketli türküleri ile dinleyenlerine müzik şöleni yaşattı.

Soner Olgun gecede “Ahmet Kaya“ “Neşet Ertaş” “Cem Karaca” “Aşık Veysel” “Muazzez Ersoy” gibi, insanların gönlünde taht kurmuş usta sanatçıların en popüler şarkılarını seslendirerek sevenlerine nostaljik bir gece yaşattı.

Soner Olgun uzun zamandır sahne aldığı Letafet Lounge Bar’da bir kez daha başarılı bir yılı geride bırakırken, sevenleriyle birlikte geçirdiği müzik dolu gecede onların yeni yılını kutlamayı ihmal etmedi.

Sanatçı, 2020 yılının Türkiye ve Kıbrıs başta olmak üzere tüm dünyada barış yılı olmasını diledi.

Güncelleme Tarihi: 01 Ocak 2020, 03:37