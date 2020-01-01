‘Gereği yapılacak’

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM Başkanlığı'na sunulan Libya tezkeresine ilişkin, ''Tezkereyle görev TSK'ya, MSB'ye verilecek. Yaptığımız hazırlıklar çerçevesinde süreç başlamış durumda, bunun gereğini yapacağız. Libyalı kardeşlerimizin mağduriyetine ilgisiz kalmamız söz konusu değildir'' ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye sınırının sıfır noktasında Star Haber Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Çelik'in sorularını yanıtladı.

"Libya tezkeresi TBMM'de görüşülecek. Geçtiği takdirde Libya'ya ne kadar sürede Türk askeri gidecek?" sorusu üzerine Akar, Libya'daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini, bu konuda Türkiye'ye düşen insani görevleri yaptıklarını kaydetti.

Türkiye'nin Libya ile uzun bir tarihi ve kültürel birlikteliği olduğuna işaret eden Akar, Libya'daki deniz yetki alanlarının sınırlandırılması mutabakatıyla ilgili çalışmaların uzun yıllardır devam ettiğini anlattı.

Libya'daki olayların gelişmesiyle bunda bir beklemenin söz konusu olduğunu belirten Akar, 2018'den itibaren yürütülen temaslarla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları çerçevesinde nihai halini aldığını, hem Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası hem de Deniz Alanlarının Sınırlandırılması Muhtırası'nın geçen ay imzalandığını söyledi.

Yapmamız gereken hazırlıkları yaptık

"Libya'ya asker gönderilmesi konusunda bir zaman planlaması yaptınız mı?" sorusuna Akar, şu yanıtı verdi:

"Tezkerenin çıkması anayasal çerçevede hukuki zarurettir. Bu konu üzerinde ilgili makamlar çalışıyor. Bu konuda Cumhurbaşkanımız talimatlarını verdiler. Bu tezkere hazırlandı ve TBMM'ye sevk edilmiş bulunuyor. Oylaması yapılacak önümüzdeki günlerde. Biz zaten oylamayı beklemeden Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) olarak yapmamız gereken hazırlıklar neyse bunların hepsini yaptık, takip ediyoruz. Başlangıçtan beri zaten bu işin içindeyiz biz. Buradaki Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası herhangi bir şekilde bir harekat içeren bir mutabakat değil. Bu, tamamen eğitim işbirliğiyle alakalı konuları kapsıyor. Tezkere ile bu görev TSK'ya, Milli Savunma Bakanlığı'na (MSB) verilecek. Sonra da biz yaptığımız hazırlıklar çerçevesinde bunun gereğini değerlendirip, gerekli prosedürler başlamış durumda, buna göre gereğini yapacağız."